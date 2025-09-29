På onsdag startar Hockeyettan på riktigt för säsongen 25/26 och några av ligans tränare går in i hösten med lite större press på sig än andra. Att några kommer få sparken kan vi nog redan nu slå fast, men vilka löper egentligen störst risk att behöva lämna sina poster i förtid?



Det är en klassiker att i de ligor som arrangerar upptaktsträffar sätta rubriken ”Vem får sparken först?” till den traditionsenliga tränarbilden där de förväntansfulla coacherna ställer upp sig med respektive matchtröja käckt på svaj. Trist att anlägga ett negativt perspektiv inför en säsong där alla kliver in med stora förhoppningar kanske, men samtidigt är i stort sett det enda vi vet att någon faktiskt kommer att få sparken.



Hockey är en ombytlig bransch där man löser problem och tar sig ur djupa formsvackor genom att göra sig av med den som har huvudansvaret i båset. En ganska märklig företeelse med tanke på att det väl är ganska bevisat att de som jobbar med långsiktighet och strategi faktiskt är de som för det allra mesta lyckas bäst. Men att flera tränare helt enkelt kommer få gå under säsongen kan vi vara ganska säkra på och det gör det rimligt att spekulera nu när vi på riktigt klivit in i premiärveckan.



I Hockeyettan arrangeras inga upptaktsträffar (de skrotades för många år sedan då intresset var tämligen svalt), men med 40 klubbar, ett nytt krävande serieupplägg och bara en enda ynka allsvensk plats att spela om är det givet att det kommer bli skakigt hos vissa.



Några tränare går in i säsongen med mer press på sig att lyckas än andra. Vissa klubbar har en historik att vara väldigt osentimentala med sina tränare och vissa kan helt enkelt inte ha tålamod om resultaten blir allt för dåliga under säsongen.



Tillåt mig spekulera en liten runda kring vilka som jobbar i den mest utsatta situationen när säsongen 25/26 drar igång. Tränarna som helt enkelt löper störst risk att få sparken.

