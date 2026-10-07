Leksands-forwardens drömkväll - fem poäng

Leksand körde över Nybro med 7-1. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÃ N / COP 173 / DE0376

Foto: BILDBYRÃ N

Leksands IF stod för en riktigt tung maktdemonstration när laget tog emot Nybro Vikings IF hemma i Tegera Arena. Hemmalaget skaffade sig ett ointagligt grepp om matchen redan i den första perioden och gick ifrån till en klar 7–1-seger.

Zaki Crookes, Carter Berger och Oskar Lang sänkte Nybro med tre mål i den första akten. Överlägsenheten fortsatte i den andra perioden där August Lissel och Tyler Kelleher i spel fem mot fyra kunde göra varsitt mål fram till 4-0 och 5-0, innan Crookes med sitt andra mål för kvällen utökade till hela 6–0.

I den sista perioden prickade August Lissel in sitt andra mål för kvällen och fastställde Leksands sjunde kasse. Nybro fick tröstmåla genom Zachary Wytinck i slutskedet, men matchen var sedan länge avgjord. Marcus Gidlöf storspelade i Leksandsmålet och motade 31 av 32 skott.

Resultatet innebär att Leksands IF toppar tabellen i Hockeyallsvenskan på en första plats, medan Nybro Vikings IF hittas längre ner på tolfte plats.

Matchfakta

Leksands IF – Nybro Vikings IF 7–1 (3–0, 3–0, 1–1)

Första perioden:

1–0 (08.11) Zaki Crookes (August Lissel, Tyler Kelleher), 2–0 (13.47) Carter Berger (Alexander Lundqvist, Tyler Angle), 3–0 (19.15) Oskar Lang (August Lissel, Zaki Crookes)

Andra perioden:

4–0 (25.48) August Lissel (Vilgot Lidén, Carter Berger), PP1, 5–0 (31.36) Tyler Kelleher (Tyler Angle, Åke Stakkestad), PP1, 6–0 (39.41) Zaki Crookes (Oskar Lang, August Lissel)

Tredje perioden:

7–0 (45.05) August Lissel (Josh Passolt, Jonas Lagerberg-Hoen), 7–1 (56.55) Zachary Wytinck (Oliver Kandergård, Olli Nikupeteri)

Skott: 29–32 (14–8, 9–13, 6–11)

Räddningsprocent: LIF: 96,88% (Marcus Gidlöf) | NYB: 75,86% (Hugo Ollas)

Utvisningsminuter: LIF: 6 min | NYB: 8 min

Powerplay: LIF: 66,67% | NYB: 0,00%

Publik: 4 309 (Tegera Arena)