Talangernas tur att blomma – nu kommer genombrotten

De har haft stora förväntningar på sig, men kanske inte riktigt fullt ut lyckats göra det mesta av sin potential än. Men nu är det dags.

Idag funderar jag över tio spelare som står på gränsen till rejäla genombrott i Hockeyettan.



En ny säsong i Hockeyettan innebär nya möjligheter för spännande talanger att blomma ut och nå fram till det där slutgiltiga genombrottet. Det finns ett gäng väldigt spännande spelare som haft förväntningar på sig i antingen ettan eller allsvenskan, utan att riktigt lyckas göra det mesta av sin potential…än.



Idag tänkte jag ta tillfället i akt att lyfta fram tio talanger som har väldigt mycket i sig och väldigt höga förväntningar på sig, men som kanske inte riktigt slagit igenom så som det var tänkt ännu. Tio spelare som däremot har alla förutsättningar att bli de där genombrottsmännen i vinter.



Det är kort och gott dags för talangerna att blomma. Nu kommer genombrotten.

