Joel Ratkovic Berndtsson, Georgs Golovkovs och Noah Wolf gör avtryck i Hockeyettan.
Joel Ratkovic Berndtsson, Georgs Golovkovs och Noah Wolf gör avtryck i Hockeyettan.
Hockeyettan

Spelarna som kan få en allsvensk chans under säsongen

Publicerad 29 oktober 2026 18:30
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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När det kniper i spelartrupperna brukar allsvenska gäng ofta vända sig mot Hockeyettan för att lösa korttidslån, men vilka spelare blir aktuella för chansen att visa upp sig en våning upp? Tillåt mig lyfta fram tio kandidater.

Så här långt har det varit förvånande lite rörlighet på spelarmarknaden och störtfloden av korttidslån har lyst med sin frånvaro. Men tiden kommer när det blir manfall i de allsvenska trupperna och man kortsiktigt kommer vända sig mot Hockeyettan för att lösa problemet.

I tredjeligan står mängder av spelare redo att visa upp sig om så än bara för en enstaka match. Den typen av lån kommer komma och förmodligen i ganska stora doser under vintern.

Men vilka kommer hamna på radarn för att testas i en tuffare miljö? Tillåt mig lyfta fram tio spelare som gjort sig förtjänta av chansen och som med ganska stor sannolikhet kommer få visa upp sig i Hockeyallsvenskan under säsongens gång.

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