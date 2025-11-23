Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Surahammar enligt sportchefen Jörgen Mähler.

* ”Det är inget snack om saken att han är en av ettans bästa målvakter”

* ”Man kan inte åka omkring och vara stor i onödan”

* ”Han syns inte alla matcher och det är ju ett bra tecken”

* ”Ifjol kolliderade han med domaren så han var borta en del”

* ”Förtjänar mer mål än vad han har lyckats göra i förhållande till energin”

* ”De stadsdelarna där han inte har varit är inte byggda än”

* ”Har ju ett jävla löd i skottet”

* ”Det som är utmärkande är skridskoåkningen, han har ett jävla driv”

* ”Han är inte här för poängen”

* ”Hann ju inte med jättemånga byten innan han bröt handleden”



Det fanns en tid för fem, sex år sedan när Surahammar var bottenskrapet i Hockeyettan. Laget tvingades till negativt kval sex säsonger i rad och allt var deppig misär i dåvarande Surahallen (som numera heter XLNT Akustik Arena). Men saker och ting har förändrats. Sportchefen Jörgen Mähler har idogt försökt bygga sitt lag och sakta men säkert har Surahammar rest sig från det absoluta bottenträsket till att vara i alla fall ett mittenlag i Hockeyettan.



– Första säsongen efter att jag blev heltidsanställd var det ingen enkel resa att få ihop en trupp. Vad hade vi, sju år på raken i negativt kval eller något liknande? Man ringer runt och ska sälja en trasig dammsugare och få någon att tro på att vi ska få den att fungera, minns sportchefen tillbaka med ett litet skratt.



Då var Surahammar inte en klubb som fick välja spelare från någon högre hylla och det är man fortfarande inte även om ryktet förbättras avsevärt. Istället har det utformats en strategi där klubben plockar spelare från division 2 eller mindre roller hos andra Hockeyettan-klubbar med en förhoppning om att de ska få utväxling i större roller i Västmanland.



– Vi har inte ekonomi för att vara topp två, topp fem i Sverige på division ett-nivå. Det handlar inte bara om miljö och trivsel och utveckling, det handlar även om plånbok, funderar Mähler.



– Det gäller att hitta de som blommar ut och tar nästa steg i utvecklingen helt enkelt. Och behålla de spelare man tror tar nästa steg i utvecklingen. Det finns ingen anledning att byta ut där man tycker att man är nöjd om ingenting annat dyker upp.

Jörgen Mähler. Foto: Skärmdump