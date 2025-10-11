Hockeyettan spelare för spelare: Piteå – ”Ett fylleköp helt enkelt”
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?
I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.
Först ut idag: truppen i Piteå enligt sportchefen Anton Wallsten.
* ”Det är inte allas cup of tea att flytta hit bara”
* ”Man överbetalar ganska mycket för någon som har 150 grundseriematcher”
* ”Han har riktig Dahlén-åkning”
* ”Han kan köra rakt igenom sargen om det behövs”
* ”Kollar man på underliggande siffror kommer det bara smälla alldeles strax”
* ”Jag började bli orolig. Gör han det för bra där?”
* ”Ett fylleköp helt enkelt”
* ”Det är en klok kille som har en ganska klok agent”
* ”Han har mest otur i världen”
Den här artikeln handlar om: