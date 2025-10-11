Hockeyettan spelare för spelare: Piteå – ”Ett fylleköp helt enkelt”

Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Först ut idag: truppen i Piteå enligt sportchefen Anton Wallsten.



* ”Det är inte allas cup of tea att flytta hit bara”

* ”Man överbetalar ganska mycket för någon som har 150 grundseriematcher”

* ”Han har riktig Dahlén-åkning”

* ”Han kan köra rakt igenom sargen om det behövs”

* ”Kollar man på underliggande siffror kommer det bara smälla alldeles strax”

* ”Jag började bli orolig. Gör han det för bra där?”

* ”Ett fylleköp helt enkelt”

* ”Det är en klok kille som har en ganska klok agent”

* ”Han har mest otur i världen”

