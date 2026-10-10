Hockeyettan spelare för spelare: Mörrum – ”En handplockning jag ringde tidigt”

”En jättetalang som de i Danmark jämför med Frederik Andersen”

”Han kan säga ifrån om det blir nåt tjafs”

”Jag fick en rekommendation av Patric Larsson i Tingsryd”

”Det är ett mysterium att de inte behöll honom”

”Vi ville ha två nordamerikaner för att visa laget och fansen att det händer någonting”

”Han är megaproffs ut i fingertopparna och det visste jag när jag tog honom”

”Jag skulle önska han kunde bli lite mer irriterad och tuff”

”Jag tror inte att hans karriär slutar i Mörrum”

”Han påminner om Éric Castonguay”

”Han hade inte velat komma tillbaka om saker hade fortgått som tidigare”

”Det var en handplockning som jag ringde tidigt”

Det är nya tider i Mörrum. Efter några säsonger där klubben kämpat med sviterna av en havererad ekonomi och betalat av på en skatteskuld har man återigen fast mark under fötterna och anledning att entusiastiskt blicka framåt.

Resultatet av det är en försiktig målsättning om att ta sig till slutspel och en vilja att stärka organisationen och bli en mer proffsig klubb i Hockeyettan. Som ett steg i den riktningen anställdes rutinerade tränaren Magnus Sundquist inför den här säsongen.

– De vill ta det steg för steg, det är massa saker även utanför laget som de sagt att de ska ta tag i när det gäller den dagliga verksamheten och det är de också på god väg med att göra eftersom de vill lyfta det lite här och där. Det är inte bara det sportsliga, konstaterar coachen.

Men ser man ändå till det sportsliga är det ett lag med lite mer karaktär den här hösten än det går-det-så-går-det-gäng som Mörrum haft för vana att ställa på isen i många år.

– Jag hade inga som helst aningar om de här killarna när jag kom. Några kände jag vid namn sedan tiden i Karlskrona, men jag hade ingen som helst aning om personlighet, karaktär, nivå, där litade jag hundra procent på sportchefen Mathias Lönqvist och Marcus Paulsson , vilka de ville behålla och sen hade jag själv mina önskningar på tre spelare kanske. Det är ett gäng som kör. De har överraskat mig kopiöst både som karaktärer och hur professionella de är. De är dedikerade, så det är otroligt kul att vara här. Bättre spelare och bättre lag än jag hade kunnat tro, det gör det extra inspirerande. Det är ett bra gäng att jobba med.

Magnus Sundquist.

Är det något man skulle kunna ha anmärkningar på är det att truppen är lite väl tunn med endast sju backar och tolv forwards, men det finns en tanke med det och juniorer som Lucas Johansson Blomgren , Sigge Grindhage och Malte Mörnhed har varit med och fått istid under serieinledningen.

– Vi har tolv forwards och så fort vi har någon borta lyfter vi upp en av juniorerna och så är den en dialog med mig och juniortränaren vem som ska bli den som lyfts upp på träningar och matcher. Vi har bestämt oss för att om vi får långtidsskador kommer vi titta på lån, men innan dess kommer vi inte gå in i någon lånekarusell på något sätt. Då kan vi spela med juniorer i några matcher och dubbla byten på några. Det är lika på backsidan, vi har sju stycken och skulle det hända något där kommer vi absolut inte göra någonting utan det evaluerar vi om det blir lite längre konvalescens. Vi tycker att vi har en så homogen grupp som kommer och stämplar in varje dag, vi ska inte skapa oro i det på något sätt.

Men vilka är då egentligen spelarna i den där homogena gruppen som ska ta Mörrum till nästa nivå? Det har blivit dags att låta tränaren Magnus Sundquist reflektera över sitt spelargalleri. Här är Mörrum 26/27, spelare för spelare.