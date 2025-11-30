Hockeyettan spelare för spelare: Mjölby – ”Truppen är ovan att vinna”

Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Mjölby enligt tränaren Björn Tholander Olsson.



* ”Han är alltid representativ, även nyvaken och i sin pyjamas”

* ”Sveriges mest rutinerade 21-åring”

* ”Kallas inte ’Tyson’ för inget”

* ”En av de bästa Movember-mustascherna i ligan”

* ”Designar JAS på SAAB i Linköping”

* ”Har varit MHC trogen hela sin karriär, vilket är helt unikt i dagens hockey”

* ”Det ser inte ut att gå snabbt därute, men det gör det”

* ”Sveriges mest underskattade Hockeyettan-spelare”

* ”Jag upptäckte honom i Hockeytrean”

* ”Jag vet att det funnits alternativ för honom men han har valt att vara sin förening trogen”

