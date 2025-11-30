Prenumerera

Foto: Elin Lundgren/Mjölby Hockey

Hockeyettan spelare för spelare: Mjölby – ”Truppen är ovan att vinna”

Mikael Mjörnberg
Hockeyettan-expert och krönikör

Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?
I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.
Idag: truppen i Mjölby enligt tränaren Björn Tholander Olsson.

* ”Han är alltid representativ, även nyvaken och i sin pyjamas”
* ”Sveriges mest rutinerade 21-åring”
* ”Kallas inte ’Tyson’ för inget”
* ”En av de bästa Movember-mustascherna i ligan”
* ”Designar JAS på SAAB i Linköping”
* ”Har varit MHC trogen hela sin karriär, vilket är helt unikt i dagens hockey”
* ”Det ser inte ut att gå snabbt därute, men det gör det”
* ”Sveriges mest underskattade Hockeyettan-spelare”
* ”Jag upptäckte honom i Hockeytrean”
* ”Jag vet att det funnits alternativ för honom men han har valt att vara sin förening trogen”

