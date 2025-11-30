Hockeyettan spelare för spelare: Mjölby – ”Truppen är ovan att vinna”
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?
I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.
Idag: truppen i Mjölby enligt tränaren Björn Tholander Olsson.
* ”Han är alltid representativ, även nyvaken och i sin pyjamas”
* ”Sveriges mest rutinerade 21-åring”
* ”Kallas inte ’Tyson’ för inget”
* ”En av de bästa Movember-mustascherna i ligan”
* ”Designar JAS på SAAB i Linköping”
* ”Har varit MHC trogen hela sin karriär, vilket är helt unikt i dagens hockey”
* ”Det ser inte ut att gå snabbt därute, men det gör det”
* ”Sveriges mest underskattade Hockeyettan-spelare”
* ”Jag upptäckte honom i Hockeytrean”
* ”Jag vet att det funnits alternativ för honom men han har valt att vara sin förening trogen”
Den här artikeln handlar om: