Hockeyettan spelare för spelare: Lindlöven – ”Jag hatar när spelare går i sidled”

Hockeyettan är enligt egen utsago ”Sveriges största hockeyliga”, en extremt viktig grogrund för de spelare som ska utvecklas och skickas uppåt i systemet. Men vilka är egentligen spelarna som huserar i ligan?

I en unik artikelserie låter Hockeysverige tränare och sportchefer runt om i ligan berätta om spelare för spelare i sina lag.

Idag: truppen i Lindlöven enligt sportchefen Tomas Östlund.



* ”Det här är en back som är färdig för allsvenskan”

* ”Många har väl väntat på när han ska slå”

* ”Du kan väcka honom mitt i natten, han ser likadan ut oavsett”

* ”Jag vet inte vem som slår honom på fingrarna offensivt i Hockeyettan”

* ”Jag skulle hata att spela mot en sådan här människa, han ger sig aldrig”

* ”Det har redan varit allsvenska herrar som har ringt och frågat”

* ”Jävligt svår att läsa för andra lag eftersom han är så mångsidig i framförallt sitt målskytte”

* ”Han måste få det att rämna och jag är helt säker på att det kommer ske i Lindlöven”

* ”Han är en gris helt enkelt”

* ”Jag jagade honom som fan i ganska många år innan han valde att komma hit”



I flera säsonger har Lindlöven strävat mot att bli ett uttalat topplag i Hockeyettan. Den här hösten ÄR man det på riktigt. Få lag har spelat en så vass hockey som gänget från Lindesberg och lagbygget ser mer solitt ut än på länge. Målbilden att värva drivna spelare som vill vidare i karriären har gett frukt och många av spelarna har valt att stanna kvar i flera säsonger.



– Jag tror att kontinuiteten är viktig, vi har en grundcore som både drar och driver laget i träning och alla är trygga med de roller de har. De nya som kommer in får en roll som de ska hantera, så jag tror att kontinuiteten är väldigt viktig. Att vi har grabbar som har varit här i ganska många år som verkligen driver laget i träning och driver det vi gör innanför väggarna, reflekterar sportchefen Tomas Östlund.



Du brukar prata om att du vill värva spelare som ”inte vill vara där”, men det blir lite paradoxalt i och med att väldigt många ändå stannar kvar…

– Det där är en klyscha som jag använde för länge sedan och det var väl…en sak som jag hatar är när spelare går i sidled. Spelarna trivs här, vi har en jävligt bra daglig verksamhet, vi tränar jävligt hårt och spelarna vill vidare, de vill uppåt vilket gör att de vill stanna och det här har byggts på från varje år att ju bättre vi har blivit som lag, ju mer vill folk vara kvar här om de inte får ta nästa steg. De flesta vill härifrån om vi inte går upp, det är en enkel sanning.



Det är en tydlig skillnad då, om vi backar fem år var det mer regel än undantag att spelare flyttade i sidled från er till andra Hockeyettan-klubbar?

– Ja så är det, det är klart att den pendeln har ändrats vilket jag är otroligt glad och stolt över, för det innebär att vi gör något jävligt bra.

