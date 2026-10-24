Hockeyettan spelare för spelare: Karlskrona – ”Många frågar om det är jobbigt att tappa vår spets”

* ”Senast han var i ettan var han väl ligans bästa målvakt”

* ”Jag hoppas vi kan nyttja hans fruktade slagskott”

* ”Han sätter aldrig sin backpolare i skiten”

* ”Jag tyckte det var sjukt att han inte fick något allsvenskt i år”

* ”En center jag tycker att vi kanske har saknat lite de senaste åren”

* ”Han lever på sin spelförståelse och påminner väl lite om Robert Rosén”

* ”Vi kan använda honom till allt”

* ”Kanske den jobbigaste kedjan i hela serien att möta”

* ”Han är en jävla målskytt, men han är också en powerforward”

* ”De tighta matcherna, det är då han blir som bäst och det är då vi kommer ha som mest användning för honom”

Fyra av topp fem-spelarna från den interna poängligan och förstekeepern har lämnat Karlskrona sedan uttåget ur slutspelet mot Visby/Roma i våras. Tapp som hade varit omöjliga att överkomma för många av lagen i ligan. Ändå står klubben där med en intressant trupp redo att göra en ny attack mot den absoluta toppen och i slutändan Hockeyallsvenskan den här hösten.

– Vissa, som Kalle Carlsson och Viktor Smeds , går inte att ersätta, det får man vara ärlig och säga. Kalle Carlsson var kanske offensivt en av de bästa hockeyspelarna jag har sett i division ett de senaste åren, det han kunde göra vissa matcher var häftigt att se. Smeds var också en center som är nästintill omöjlig på den här nivån att ersätta. Men jag tycker att vi har ersatt dem vi har tappat på ett ganska bra sätt, vi har fortsatt bygga med kontinuitet, konstaterar sportchefen Hampus Melén .

Väljer man att titta på dem som blivit kvar snarare än de som lämnat kan också konstateras att Karlskrona har en stark grundplåt att bygga från och på papperet ser det ut som att den sportsliga ledningen gjorde lärdomar av vårens slutspel och ingredienserna som saknades då.

– Vi är lite tuffare och lite mer rustade för ett slutspel, vi har en bättre grund att stå på som lag i år än vad vi hade ifjol. Vi tror på det vi har börjat bygga på och fått in lite mer tyngd, men jag tycker också att vi har fått in bra skills som kommer växa och bli bättre här under resans gång, så vi är nöjda med det vi har fått in. När vi kuggar i så ser vi hur bra vi är.

Hampus Melén.

Spelmässigt är det inget nytt under solen, där ska man trots den adderade tyngden fortsätta på samma spår som ifjol.

– Vi vill vara ett puckskickligt lag och framförallt spela med fart. Vi vill vända spelet så fort som möjligt, vinna puck så fort som möjligt och så tidigt som möjligt med en bra forecheck. I egen zon vill vi vinna pucken så snabbt som möjligt för ju mer vi har pucken desto mindre mål kommer vi släppa in, så är det ju. Vi vill spela med hög fart och vara tunga och möta men samtidigt behålla vår skicklighet som vi börjat bygga upp här. Vi är på väg i rätt riktning, konstaterar sportchefen som också vill slå ett slag för sin tränare.

– ”Piva” är duktig på att utveckla de unga killarna och ge dem chansen. Han får för lite cred.

Men med detta sagt vilka är egentligen spelarna som ska ta Karlskrona till nya höjder den här säsongen? Det har blivit dags att låta sportchefen Hampus Melén reflektera över sitt spelargalleri. Här är Karlskrona 26/27, spelare för spelare.