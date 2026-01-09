Silly och surr – Säljbonanza väntar vid deadline
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
- Säljbonanza väntar vid deadline.
- Oklar situation efter att målvakten kallats tillbaka.
- Spetsvärvningen skadad direkt.
- Veteranen kan stå inför ”The Last Dance”.
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]
Den här artikeln handlar om: