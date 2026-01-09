Silly och surr – Säljbonanza väntar vid deadline

Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

Säljbonanza väntar vid deadline.

Oklar situation efter att målvakten kallats tillbaka.

Spetsvärvningen skadad direkt.

Veteranen kan stå inför ”The Last Dance”.

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]