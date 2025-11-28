Silly och surr – ”De har erbjudits flera olika målvaktsalternativ”
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
Black Week på Hockeysverige Plus! Ta del av allt vårt exklusiva material på hockeysverige.se i ett helt år för bara 399 kronor (Ord.pris 659 kr).
* Back och forward har valt att lägga av
* Locket på och ny spelarjakt
* Plockade in profilen som målskyttecoach
* Keepern till allsvenskan – har erbjudits flera andra alternativ
* Fick praktik – lämnar landet
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]
Den här artikeln handlar om: