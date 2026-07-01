HockeyEttan-klubben nära "årtiondets värvning"

August Tornberg ser ut att flytta hem till Boden. Foto: Bildbyrån.

August Tornberg tog den långa vägen till toppen. Han spelade i Hockeyettan tills att han var 25 år, och därefter följde fyra allsvenska år innan Färjestad BK valde att värva backen år 2022. Där blev han kvar till oktober förra året, då han flyttade till KalPa i den finska högstaligan.

Nu är Tornberg nära en återkomst till svensk hockey. Och av allt att döma blir det en comeback i Hockeyettan för 34-åringen. Det är Bodens HF, där Tornberg delvis fostrades samt spelade A-lagshockey för 2010 till 2012, som är nära att värva backen.

– Vi har fört en tät dialog under en längre och är inne i slutfasen nu, bekräftar sportchefen Jens Hellgren för NSD.

Har redan värvat två stjärnor

Backen har, enligt uppgifter till tidningen, erbjudits ett långtidskontrakt och ett besked väntas inom kort.

– Jag hoppas att allt löser sig för det hade varit årtiondets värvning för oss. Dels för hans kapacitet och dels för att han är en Bodenkille. Det gör att det smäller ännu högre.

Boden har till nästa säsong redan gjort klart med den tidigare Salming Trophy-vinnaren Niclas Burström och den tidigare SHL-forwarden Radek Muzik.