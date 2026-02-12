Säsongen är snart slut – här är klubbarna som står inför vägskäl

Det återstår bara veckor av seriespelet i Hockeyettan och för ganska många av lagen innebär det att säsongen snart är slut. Det innebär att planeringen för nästa höst kan börja och vissa står inför mer tydliga vägskäl än andra.

När slutspelet rycker närmare för många börjar det bli dags att planera för framtiden för andra. Seriespelet närmar sig sitt slut och om några få veckor har 16 av lagen i Hockeyettan spelat klart för säsongen. Det innebär att det är dags att lyfta blicken och fundera på hur trupper och organisationer ska skruvas för att kunna komma tillbaka starkare nästa säsong.

Nu ska sägas att allt inte är hundra procent ristat i sten. Det kan finnas en viss möjlighet till slutspel eller risk för kvalspel kvar på något håll, men när jag analyserar de undre halvorna av tabellerna i Hockeyettans serier kan konstateras att vissa har mer att fundera på än andra.

Idag riktar jag fokus mot fem klubbar som står inför lite av vägskäl inför säsongen som kommer.