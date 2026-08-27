Hockeyettan-klubbarna som kan behöva bygga om under säsongen

Försäsongen är igång och fulltaliga trupper har börjat de strapatsrika förberedelserna inför det som väntar i höst. Det kan se bra ut på papperet just för stunden, i alla fall sett till numerären, men samtidigt vet vi att det alltid kommer hända en hel del med trupperna.

Vissa kommer under säsongens gång behöva bygga om mer än andra och idag tänkte jag titta lite närmare på fem klubbar vars lag nog kommer vara ganska ambulerande.

Kort och gott fem kandidater till att behöva bygga om mitt under brinnande säsong...