Alexander Edstein i Väsby, Karl Helmersson i Mariestad och Victor Öhman i Västervik kan få se ambulerande trupper till vintern.
Alexander Edstein i Väsby, Karl Helmersson i Mariestad och Victor Öhman i Västervik kan få se ambulerande trupper till vintern.
Hockeyettan

Hockeyettan-klubbarna som kan behöva bygga om under säsongen

Publicerad 27 augusti 2026 13:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Ambitionen är förstås för det mesta att ha kontinuitet och ändra så lite som möjligt i trupperna under säsong, men så blir det ju ganska sällan. Idag tittar jag närmare på fem Hockeyettan klubbar som högst troligt kommer göra ganska stora förändringar i sina uppställningar medan säsongen pågår.

Försäsongen är igång och fulltaliga trupper har börjat de strapatsrika förberedelserna inför det som väntar i höst. Det kan se bra ut på papperet just för stunden, i alla fall sett till numerären, men samtidigt vet vi att det alltid kommer hända en hel del med trupperna.

Vissa kommer under säsongens gång behöva bygga om mer än andra och idag tänkte jag titta lite närmare på fem klubbar vars lag nog kommer vara ganska ambulerande.

Kort och gott fem kandidater till att behöva bygga om mitt under brinnande säsong...

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Den här artikeln handlar om:

Västerviks IKSurahammars IFMariestad BoISNyköpings SKVäsby IK HK