Bratt hyllas - och får kaptensroll

Jesper Bratt blir assisterande kapten i New Jersey Devils.

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Jesper Bratt har vikarierat som kapten de senaste tre säsongerna i New Jersey Devils. Svensken har samtidigt gjort över 70 poäng fem säsonger i rad och varit en av lagets bästa spelare. När Ondrej Palat under förra säsongen lämnade klubben var det en assisterande kapten som försvann.

Nu har Sheldon Keefe valt att fylla den luckan med 28-åringen från Stockholm.

– Vi har en vakans den här säsongen som vi måste fylla. Vi talar om att leda med exempel och göra de saker som krävs. Vi pratar om besluten att göra de svåra sakerna. När Sunny och jag satt ner och pratade igenom det här. Vi pratade om vilka olika personer det skulle kunna vara och vi har ett antal personer som är redo att göra det som krävs för att ta laget till nästa nivå. Men det var ett namn som verkligen stack ut, säger tränaren i ett klipp på Devils sociala medier.

Under hela sin NHL-karriär har Jesper Bratt spelat för New Jersey. Han draftades av klubben som spelare nummer 162 men etablerade sig i laget bara en säsong senare.

Till nästa säsong kommer han nu att vara en av tre spelare i laget med en bokstav på bröstet. Den schweiziska storstjärnan Nico Hischier har alltjämt kvar kaptensskapet samtidigt som Jack Hughes fortsätter i sin roll som assisterande kapten.