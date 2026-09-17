Valde bort NHL - för Färjestad: "Pirrade lite i magen"

Marcus Johansson är hemma i Färjestad igen.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

SÖDERMALM/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Marcus Johansson är tillbaka i svensk hockey. Han lämnade Färjestad BK med en SM-guldmedalj i fickan 2010. Efter 1 058 NHL-matcher och 16 säsonger har han skrivit på för Färjestad igen. När hockeysverige.se träffar 35-åringen och frågar hur han minns draften 2009, alltså för 17 år sedan, då han valdes i första rundan, spricker han upp i ett leende.

– Den dagen minns jag väl. Jag var där med mina föräldrar och det var en väldigt häftig dag. Jag visste inte vad jag skulle tro när jag gick in där, säger Marcus Johansson och fortsätter:

– Jag förstod att jag var i slutet av första rundan eller början på den andra, så jag visste inte riktigt vad som skulle hända den första dagen. Annars hade jag inga förväntningar. Jag visste egentligen ingenting som den 18-åring jag var då.

Hur stort var det här med draften för dig?

– Det var jättehäftigt. Att dessutom få vara med om det i Montréal, som är en hockeystad, var superhäftigt och något jag kommer att minnas resten av livet.

Draftades av Washington

Organisationen som draftade honom i första rundan som 24:e spelare totalt var Washington Capitals.

– Jag visste att (Nicklas) Bäckström och (Alexander) Ovetjkin var där, så det kändes nästan lite overkligt. Jag tror inte att jag förstod riktigt vad det innebar att bli draftad i första rundan, men det var coolt.

Redan som 20-åring fick han kliva in och debutera i världens bästa liga.

– Det var väldigt speciellt. Nu är det länge sedan. En cool händelse och en händelserik match.

– Vi spelade mot Atlanta och deras målvakt tuppade av. Det är ungefär vad jag kommer ihåg. En häftig dag och en speciell match.

Marcus Johansson har varit framgångsrik i landslaget.

Foto: Bildbyrån.

Tuppade av, vet du vad som hände?

– Nej, jag kommer inte ihåg vad anledningen var, men det var lite obehagligt.

Trejdades plötsligt: "Hade 500 samtal och sms"

2017 trejdades Marcus Johansson för första gången när han fick lämna Washington för att flytta till New Jersey.

– Jag var nere i Landskrona och hälsade på mina föräldrar. Dagen innan hade jag gjort min första ”hole in one” och hade firat lite.

– När jag vaknade upp hade jag 500 samtal och sms. Det var definitivt en chock.

Det är inte bara att bli trejdad, utan det handlar också om att packa ihop boendet och transportera det till den nya hemstaden.

– Det var annorlunda. Jag hade varit i Washington ganska länge och var inte heller beredd på att det skulle bli en trejd. Det blev lite känslomässigt att då åka tillbaka till Washington för att flytta därifrån.

Marcus Johansson kommer från en stark säsong i Minnesota.

Foto: Bildbyrån.

Marcus Johansson har alltså spelat 1 058 matcher i NHL och 125 slutspelsmatcher.

– 1 000 matcher var speciellt att få göra. Kul också att få dela det med familj och vänner. En väldigt speciell dag. Att få bli lite hyllad – amerikanerna är väldigt bra på det – var en riktigt häftig upplevelse.

– Innan matchen var det inte så mycket, men en del under matchen. Själva ceremonin hade vi matchen efter. Det var mycket på en gång, men det var verkligen en upplevelse.

Gjorde karriärens näst bästa säsong

Senaste säsongen gjorde han 15 mål och totalt 49 poäng på 75 matcher för Minnesota Wild. Det var hans näst bästa poängnotering under hans långa NHL-resa.

– Det var en väldigt bra och kul säsong. Vi hade ett väldigt bra lag och en bra chans att ta oss långt, men det är en tuff väg att gå hela vägen. Framför allt på den sidan med Dallas, Colorado och så vidare.

Hade du möjligheten att stanna i NHL?

– Ja.

Marcus Johansson är hemma.

Foto: Bildbyrån.

Varför valde du då att åka hem?

– Det kändes som rätt tid att göra det. Det var mycket som vägdes in i det beslutet, men när jag summerade allt kändes det som rätt beslut. Samtidigt pirrade det lite i magen av att få spela i Färjestad igen.

Marcus Johansson är hemma i Färjestad

Fanns det fler alternativ i Sverige än Färjestad?

– Ingen aning, och det var inget som var intressant för mig i alla fall.

Vilka förväntningar har du på spel i SHL?

– Jag vet inte, jag är bara taggad. Det är en väldigt bra liga och många bra hockeyspelare. Det ska bli kul på lördag när det börjar på riktigt – att få tävla på riktigt. Samtidigt har vi ett bra lag, så det ska bli kul att få komma igång.

Marcus Johansson under SHL:s upptaktsträff.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur har omställningen till de stora rinkarna varit under försäsongen?

– Lite annorlunda givetvis, och en liten omställning i tajming och det ena och det andra. Det har varit kul, men nu har vi mest spelat i små arenor, så det har känts lite mindre än vad det är eftersom det blir lite tajtare och lägre till tak. Men det har gått bra.

Du spelade OS 2026, vad säger du om Rickard Grönborg ringer och vill ha dig med i Tre Kronor?

– Är jag hel och frisk spelar jag gärna i landslaget, avslutar Marcus Johansson.