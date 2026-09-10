Marcus Eriksson, Mark Owuya och Linus Klasen är fräsiga gubbar i Hockeyettan.
Marcus Eriksson, Mark Owuya och Linus Klasen är fräsiga gubbar i Hockeyettan.
Hockeyettan

Hockeyettans fräsigaste gubbar 26/27

Publicerad 10 september 2026 16:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Säsongen rycker närmare och traditionen är som sig bör tillbaka. Det är dags att lista Hockeyettans fräsigaste gubbar. Här är listan säsongen 26/27-edition.

En ny säsong är i antågande i utvecklingsligan Hockeyettan och det är dags för en kär tradition. Nämligen att ranka de fräsigaste gubbarna i ligan. De åldrande gentlemännen som sätter på sig ledartröjor och agerar rutin i de unga lag som drömmer om framtiden.

Av de nio gubbar som fanns med på listan ifjol har sex kommit att lämna. Henrik Eriksson, Niklas Dahlberg och Philip Kemi (som blir tränare i Kiruna AIF) har lagt av, Fredrik Bergdahl ser ut att ta ett kliv bort från Piteå, Christian Holmblad verkar inte ingå i Järfällas framtidsplan och Shane Heffernan fortsätter sin vagabondresa i ungerska tungvrickaren Dunaújvárosi Acélbikák.

Men där vi mister en står en väldig massa fler åter. Inför säsongen har det värvats en hel del spelare som kommit upp i en gedigen ålder, den ena mer meriterad än den andra och det gör att gubbfloran i Hockeyettan är fräsigare än på många år.

Men vad krävs egentligen för att klassas som ”gubbe”?

Jo, som traditionen bjuder ska man ha fyllt 34 år senast det datum listan publiceras. Det var där jag drog gubbgränsen för en herrans massa år sedan när den första listan publicerades och det är där jag fortsätter sätta den. Traditioner är till för att följas.

I skrivande stund når hela 12 spelare upp till kriterierna. Det blir en riktigt maffig lista.

Här har ni de fräsigaste gubbarna i Hockeyettan anno säsongen 26/27.

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