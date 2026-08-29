Tränarna svarar – därför är de favoriter

* ”Vi har gått som en slåttermaskin och vunnit det mesta”

* ”Man är ju inte bäst för att nån tippar att man ska vara bäst”

* ”Det är ett privilegium att leva under press”

* ”Favorit hit och dit, vi har fortfarande riktmärke Hudik”

En ny säsong i Hockeyettan betyder nya flippar och floppar, solskenshistorier, överraskningar och inte minst favoriter.

Det tycks vara en rådande mening att det kommer bli många om budet kring den allsvenska platsen den här säsongen. Inte minst i söderserien där striden i toppen gärna beskrivs som ett getingbo. Men bryter man ner det hela har snacket under sommaren mycket kommit att handla om fyra lag. Två från söder och två från norr.

Hur ser tränarna i Hudiksvall, Boden, Tingsryd och Borås egentligen på att tillhöra favoriterna säsongen 26/27?