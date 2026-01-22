Tappar poängkungen – till konkurrent

Med 24 poäng på 26 matcher har han tagit Forshaga till en topplacering i Hockeyettan. Nu står det klart att Victor Stark lämnar för konkurrenten Mariestad.

– Vi vill ha spelare här som vill vara här, säger Forshagatränaren Mikael Wikstrand till Värmlands Folkblad.

Victor Stark lämnar Forshaga för konkurrenten Mariestad. Foto: Bildbyrån/Jeanette Dahlström.

Det rör på sig i Hockeyettan med en dryg vecka kvar av transferfönstret.

Under torsdagen står det klart att 25-årige Victor Stark gör den lite överraskande flytten från Forshaga. Detta trots att poängkungen varit på väg att ta klubben till en topplacering och säker slutspelsplats. Istället ska han lyfta konkurrenten i den södra serien, Mariestad.

– Jag har alltid hört bra ord om Mariestad och när jag mött dem har jag märkt att det är en proffsig förening. Historiskt sett är det en klubb som alltid är med i toppen, så jag ser det här som en bra möjlighet för mig att slå mig in ordentligt i ett topplag, säger Stark till Mariestads Tidning.

Ville ha mer istid: ”Vilket vi inte kunde erbjuda”

Karlstad-forwarden med Grums IK som moderklubb ska, enligt Värmlands Folkblad, velat ha mer speltid.

– Tråkigt att tappa Victor, han ville ha en större roll och mer istid vilket vi inte kunde erbjuda. Så vill man ta chansen någon annanstans står vi inte i vägen. Vi vill ha spelare här som vill vara här, säger Forshagatränaren Mikael Wikstrand till tidningen.

Mariestad ligger just nu åtta i södra Hockeyettan med 51 poäng på 26 matcher.

Source: Victor Stark @ Elite Prospects