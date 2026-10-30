Förre FBK-talangen pausar karriären

Linus Lööf pausar karriären. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

Linus Lööf anslöt till Mariestad BoIS som en profilvärvning inför säsongen 2024/2025 från konkurrenten Karlskrona HK. Den Färjestad BK-fostrade Lööf siktade då på att få fart på karriären igen.

Men två år senare har 24-åringen nu valt att vända hem till Karlstad, där han nu satt karriären på paus.

– Efter att säsongen tog slut har jag inte spelat någonting och lagt karriären lite på is. Jag visste inte vad jag ville göra med ishockeyn och lade den åt sidan lite. Allt efter att tiden gick tänkte jag igenom alla skador som jag haft, säger Lööf.

Drabbades av hjärnskakning

Lööf har totalt gjort 57 poäng på 65 matcher i Mariestad. I slutet av förra säsongen åkte han på en hjärnskakning, efter att tidigare under säsongen dessutom dragits med en fotskada.

– Hjärnskakningen förra säsongen har gjort att jag tagit ett steg tillbaka. Jag har haft några hjärnskakningar genom åren och det har fått mig att fundera på en framtid utanför ishockeyn också. Just nu har jag inga planer på att börja igen och jag har sagt samma till alla klubbar som har hört av sig.

Just nu finns inga planer på att återuppta karriären.

– Inte som det ser ut just nu. Jag gillar fortfarande ishockey, men ska jag spela så blir det nog för skojs skull ett hack ner. Jag skulle inte vara bekväm med att ge mig in i hockeyettan nu när jag inte har spelat på ett tag.

Linus Lööf är fostrad i Färjestad och gjort 16 SHL-matcher för Färjestad och Växjö Lakers. Han har även representerat Sverige på U18 och U16-nivå.