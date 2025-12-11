Fick sparken av Troja – här kan Jens Gustafsson hamna

Efter att metodiskt ha byggt upp Troja-Ljungby över flera säsonger och lotsat klubben från Hockeyettan till Hockeyallsvenskan fick Jens Gustafsson sparken efter en rad av svaga resultat under hösten. Men profilen är öppen för nya uppdrag och det finns faktiskt ett helt gäng som skulle passa honom i Hockeyettan. Hör här…



När tränare får sparken brukar det ge upphov till spekulativa listor över vilka som skulle kunna stå på tur för att ta över, men vad händer om man istället vänder på perspektivet?



Efter att Jens Gustafsson fått sparken av Troja-Ljungby står han till arbetsmarknadens förfogande och har tydligt deklarerat att glöden finns för att ge sig ut i jakten efter ett nytt hockeyjobb. Så låt mig spekulera i några landningsplatser som på papperet framstår som rimliga.



Har man fått gå från en jumbo i Hockeyallsvenskan är det så klart inte givet att det dräller av nya jobb på nivån det första som händer, men i Hockeyettan är Jens Gustafsson fortfarande en stjärna och det finns klubbar som absolut skulle må bra av och kunna ha intresse av att göra anspråk på hans tjänster i lite olika roller.



Vare sig om det skulle ske redan under den här säsongen eller till nästa är det här sex Hockeyettan-jobb som jag skulle kunna tänka mig som klippta och skurna för den avpolletterade Troja-coachen.

Loading ..