Efter avancemanget – ledarna prisas: ”Känner stor stolthet”

Efter den sensationella resan till Hockeyallsvenskan kommer nästa stora erkännande för Visby/Roma. Klubbens ordförande Eva Werkelin och sportchef André Lundholm utses till årets ledare i svensk ishockey – efter att ha förvandlat gotländsk hockey till en av säsongens största framgångssagor.

Visby-Romas ledare prisas efter avancemanget till Hockeyallsvenskan.
Foto: Patric Söderström / BILDBYRÅN

Det som många beskrev som ett hockeymirakel är nu också officiellt prisbelönt.

Visby/Roma stod för en av svensk hockeys största skrällar när klubben besegrade Hudiksvall med 4–1 i matcher och säkrade avancemanget till Hockeyallsvenskan i april. Nu belönas personerna bakom framgången.

Ishockeyjournalisternas Kamratförening har utsett klubbens ordförande Eva Werkelin och sportchef André Lundholm till årets ledare i svensk ishockey.

Motiveringen lyfter fram hur duon lyckats kombinera sportsliga framgångar med ekonomisk stabilitet – samtidigt som de byggt elitverksamhet på Gotland, långt från svensk hockeys traditionella maktcentrum.

– Fantastiskt roligt, och vi känner båda stor stolthet. Det är stort att uppmärksammas av landets hockeyjournalister, säger André Lundholm i ett uttalande.

André Lundholm hyllar Hans Särkijärvi

Han passar samtidigt på att hylla tränaren Hans Särkijärvi, som återvände till båset under säsongen.

– Vi delar gärna priset med vår tränare, Hans Särkijärvi, som på nytt klev in i båset i svårt läge kring årsskiftet.

Lundholm har varit en central del av Visby/Roma i två decennier och är i dag både sportchef och klubbdirektör. Tillsammans med Eva Werkelin har han varit drivande i klubbens långsiktiga satsning – och även i arbetet med en ny ishall på Gotland.

Första gången en kvinna prisas

Werkelin har varit klubbordförande i 16 år och är en av de mest uppskattade profilerna runt föreningen. Hon har blivit känd för sitt stora engagemang i allt från spelaromsorg till praktiska sysslor runt laget.

– Jag kan inget om ishockey, belöningen är glädjen och stämningen i truppen, och jag älskar passionen, farten och fläkten, säger Werkelin.

Utmärkelsen är dessutom historisk. Det är första gången en kvinna får ta emot svensk ishockeys finaste ledarpris sedan det instiftades säsongen 1991/92.

Visby/Romas avancemang till Hockeyallsvenskan har redan skrivits in i klubbens historia. Nu får även personerna bakom succén ett kvitto på sitt arbete – i form av svensk hockeys kanske mest prestigefyllda ledarutmärkelse.

Fakta: Årets ledare

Årets Ledare i svensk ishockey belönas av Ishockeyjournalisternas Kamratförening efter omröstning bland föreningens medlemmar. Priset har delats ut sedan säsongen 1991/1992 och instiftades efter samarbete med Malmö Redhawks tidigare ordförande, Percy Nilsson. Priset tillfaller den ledare som under säsongen på ett förtjänstfullt sätt arbetat för svensk ishockey på klubb – eller landslagsnivå, på nationell eller internationell nivå.

Tidigare vinnare

SäsongVinnareFörening
2024/2025Torsten YngvesonBIK Karlskoga
2023/2024Pelle JohanssonVimmerby HC
2022/2023Henrik Gradin och Mattias KarlinMoDo Hockey
2021/2022Kjell-Åke AnderssonÖstersunds IK
2020/2021Sam HallamVäxjö Lakers HC
2019/2020Ingen vinnare utsedd
2018/2019 Per Kenttä och Martin ÅkerbergIK Oskarshamn 
2017/2018 Kent NorbergTimrå IK
2016/2017 Peter Hermodsson Mora IK 
2015/2016 Roger RönnbergFrölunda HC
2014/2015 Sam Hallam Växjö Lakers HC 
2013/2014 Per Kenttä Asplöven HC 
2012/2013 Lars JohanssonSkellefteå AIK 
2011/2012 Björn HellkvistRögle BK 
2010/2011 Henrik Evertsson Växjö Lakers HC 
2009/2010 Lars Johansson Skellefteå AIK 
2008/2009 Mats Hedenström AIK  
2007/2008 Roger Hansson Rögle BK 
2006/2007 Erik Holmberg MODO Hockey 
2005/2006 Magnus HävelidLinköpings HC
2004/2005 Benny Westblom Frölunda HC 
2003/2004 Jan Simons Mora IK 
2002/2003 Kent NorbergTimrå IK
2001/2002 Håkan LoobFärjestads BK
2000/2001 Mats WaltinDjurgårdens IF
1999/2000 Lennart GrevéIF Björklöven
1998/1999 Börje OlssonBrynäs IF 
1997/1998 Verner Persson AIK 
1996/1997 Jan Simons Mora IK 
1995/1996 Åke Wikman Luleå HF 
1994/1995 Denny Eriksson HV 71 
1993/1994 Bengt Nilsson Huddinge IK 
1992/1993 Sture AnderssonMODO Hockey 
1991/1992Percy Nilsson Malmö IF 

