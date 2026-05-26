Efter avancemanget – ledarna prisas: ”Känner stor stolthet”

Efter den sensationella resan till Hockeyallsvenskan kommer nästa stora erkännande för Visby/Roma. Klubbens ordförande Eva Werkelin och sportchef André Lundholm utses till årets ledare i svensk ishockey – efter att ha förvandlat gotländsk hockey till en av säsongens största framgångssagor.

Det som många beskrev som ett hockeymirakel är nu också officiellt prisbelönt.

Visby/Roma stod för en av svensk hockeys största skrällar när klubben besegrade Hudiksvall med 4–1 i matcher och säkrade avancemanget till Hockeyallsvenskan i april. Nu belönas personerna bakom framgången.

Ishockeyjournalisternas Kamratförening har utsett klubbens ordförande Eva Werkelin och sportchef André Lundholm till årets ledare i svensk ishockey.

Motiveringen lyfter fram hur duon lyckats kombinera sportsliga framgångar med ekonomisk stabilitet – samtidigt som de byggt elitverksamhet på Gotland, långt från svensk hockeys traditionella maktcentrum.

– Fantastiskt roligt, och vi känner båda stor stolthet. Det är stort att uppmärksammas av landets hockeyjournalister, säger André Lundholm i ett uttalande.

André Lundholm hyllar Hans Särkijärvi

Han passar samtidigt på att hylla tränaren Hans Särkijärvi, som återvände till båset under säsongen.

– Vi delar gärna priset med vår tränare, Hans Särkijärvi, som på nytt klev in i båset i svårt läge kring årsskiftet.

Lundholm har varit en central del av Visby/Roma i två decennier och är i dag både sportchef och klubbdirektör. Tillsammans med Eva Werkelin har han varit drivande i klubbens långsiktiga satsning – och även i arbetet med en ny ishall på Gotland.

Första gången en kvinna prisas

Werkelin har varit klubbordförande i 16 år och är en av de mest uppskattade profilerna runt föreningen. Hon har blivit känd för sitt stora engagemang i allt från spelaromsorg till praktiska sysslor runt laget.

– Jag kan inget om ishockey, belöningen är glädjen och stämningen i truppen, och jag älskar passionen, farten och fläkten, säger Werkelin.

Utmärkelsen är dessutom historisk. Det är första gången en kvinna får ta emot svensk ishockeys finaste ledarpris sedan det instiftades säsongen 1991/92.

Visby/Romas avancemang till Hockeyallsvenskan har redan skrivits in i klubbens historia. Nu får även personerna bakom succén ett kvitto på sitt arbete – i form av svensk hockeys kanske mest prestigefyllda ledarutmärkelse.

Fakta: Årets ledare

Årets Ledare i svensk ishockey belönas av Ishockeyjournalisternas Kamratförening efter omröstning bland föreningens medlemmar. Priset har delats ut sedan säsongen 1991/1992 och instiftades efter samarbete med Malmö Redhawks tidigare ordförande, Percy Nilsson. Priset tillfaller den ledare som under säsongen på ett förtjänstfullt sätt arbetat för svensk ishockey på klubb – eller landslagsnivå, på nationell eller internationell nivå.

