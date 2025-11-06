Värvades från SHL – lånas nu ut till HockeyEttan

Emil Stadin lämnade Timrå för Västerås för bara en månad sedan. Nu lånar Västerås ut honom till Hudiksvall i HockeyEttan.

– Emil behöver mer speltid och det här är en bra lösning för båda parter, säger sportchef Niklas Johansson.

Emil Stadin har haft några händelserika månader.

Foto: Bildbyrån.

Emil Stadin spelade förra säsongen för Sundsvall i HockeyEttan och värvades till Timrå inför den här säsongen. Han skrev på ett tvåårskontrakt med Timrå, men avtalet bröts redan i början av oktober. Då hade han inte fått göra någon match med Timrås A-lag.

Han värvades istället till Västerås, men efter blott fyra framträdanden i HockeyAllsvenskan står det nu klart att han lånas ut till HockeyEttan-klubben Hudiksvall. Avtalet gäller resten av säsongen, och Västerås har inte möjlighet att kalla tillbaka den unge backen.

Emil Stadin har kontrakt med Västerås

Emil Stadin, som alltjämt är junior, gjorde braksuccé i HockeyEttan förra säsongen. Det blev då 8+17 på 31 seriematcher. Med det slog han sig in topp-fem genom tiderna för U19-backar i HockeyEttan.

Stadin har ett kontrakt med Västerås IK även över nästa säsong och kommer att återvända till Västerås efter att Hudiksvall har spelat klart.

