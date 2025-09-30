Vita Hästen stärker truppen i sista stund inför onsdagens premiär.

Emil Öhrvall ansluter på ett korttidskontrakt i Hockeyettan-klubben.

– Han har alltid bevisat att han tillhör toppskiktet i den här ligan, säger sportchefen Tom Tärnström till NT.

Emil Öhrvall i BIK Karlskoga. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld.

Över 82 grundseriematcher i Hockeyettan har hela 89 poäng tidigare trillat in. Ändå har Emil Öhrvall stått utan kontrakt inför 2025/26-säsongen – fram till nu.



Dagen innan premiären mot Mariestad bekräftar nu Vita Hästens sportchef, Tom Tärnström, att 27-årige spetsforwarden är klar. Detta i NT, som tidigare uppgett att det hela var på gång.



– Han kommer in i träning i dag och är spelklar till i morgon, säger Tärnström till tidningen under tisdagen.

– Det är en offensivt lagd forward som levererat flera år på den här nivån. Han är en mönsterbrytare, kan ta avslut själv och har en bra blick. Han har alltid bevisat att han tillhör toppskiktet i den här ligan som offensiv spelare, fortsätter han.

Letat efter klubb högre upp

Emil Öhrvall har Växjö som moderklubb, men slog sig fram i HV71 som junior. Detta innan ett äventyr i Nordamerika och NCAA, som i sin tur gav en chans i BIK Karlskoga och Hockeyallsvenskan under 2021/22-säsongen. Endast en match i andradivisionen har sedan följt för Öhrvall. Den chansen kom under fjolåret då Vimmerby lånade in den poängstarke forwarden.



NT skriver att 27-åringens ambition har varit att hitta något på högre nivå, men efter en tid som klubblös blir det nu ett korttidskontrakt i Vita Hästen.

Source: Emil Öhrvall @ Elite Prospects