Dennis Good Bogg lämnar Väsby efter konkursen. Den NHL-draftade backen går nu till Karlskrona, som imponerar i den södra serien.

Dennis Good Bogg lämnar Väsby. Foto: Patric Söderström / Bildbyrån.

Det var häromdagen som det kom fram att Väsby Hockey AB ansöker om konkurs. Verksamheten i Hockeyettan kommer däremot fortsätta där samtliga spelare har blivit erbjudna nya avtal. Men där tränaren Charlie Thermaenius och sportchef Robert Nordmark tvingades bort.

Nu står det också klart att en av deras kärnspelare lämnar.

Det handlar om Dennis Good Bogg som kom till klubben inför den här säsongen. Backen ansågs vara en spännande talang under junioråren och var bland annat med och vann U18-VM-guld med 04-kullen. Han blev även draftad av New York Islanders 2023. Under de senaste åren har 21-åringen spelat i Hockeyettan, och nu väljer han att byta klubb efter konkursen.

Ny adress blir Karlskrona, i den södra serien. Laget ligger just nu fyra och är en av favoriterna till att ta steget till Hockeyallsvenskan.

Dennis Good Bogg har AIK som moderklubb och det blev 18 A-lagsmatcher där innan karriären fortsatte på annat håll. Under karriären har han även gjort 23 matcher i Hockeyallsvenskan med Östersund.

Source: Dennis Good Bogg @ Elite Prospects