Så ska konkurrenterna matcha deadlinens stora prestigevärvning

Vita Hästen har dundrat på stenhårt med nyförvärv inför den avslutande delen av säsongen. Hur ska toppkonkurrenterna svara?

Så här resonerar sportcheferna om behoven inför deadline.



När Vita Hästen lyckades lirka hem den 40-årige trotjänaren Marcus Eriksson från Belfast Giants svarade klubben för transferdeadlines i särklass största prestigevärvning. Ingen annan spelare som plockas in kommer kunna konkurrera med trollkarlen om man ser till kombinationen av skicklighet, rutin och klubbhjärta.



Men det innebär inte att konkurrenterna kommer sitta passiva. Den här säsongen är det många lag som satsat hårt och drömmer om att ta sig igenom det där nålsögat upp till Hockeyallsvenskan och de andra topplagen kommer så klart också förstärka.



Vi hörde efter hur eller om några av toppkonkurrenterna ska försöka matcha Vita Hästens Marcus Eriksson-värvning och vad de har för behov att fylla när deadline bara är några ynka timmar bort.

