De allsvenska spelarna som kan hamna i Hockeyettan

Sportcheferna i Hockeyettan har gett en unison bild av spelarmarknaden hela hösten: den är stendöd. Det är väldigt tunt med skickliga spelare och därmed har även de som haft skriande behov haft svårt att förstärka på ett vettigt sätt.

Men den här tiden på året brukar det börja röra på sig. Spelare från den lägre hierarkin i SHL droppar ner i Hockeyallsvenskan och spelare där som hamnat i en tråkig situation och behöver speltid brukar då lånas ut för spel i Hockeyettan. Därmed börjar det bli hög tid för sportcheferna att blicka mot serien en nivå upp.

För vad finns det egentligen för spelare i Hockeyallsvenskan som har svårt att få speltid och kanske behöver komma ut i ettan för att studsa tillbaka och få fart på säsongen och karriären?

Tillåt mig lyfta fram några kandidater.