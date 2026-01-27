Därför är Marcus Eriksson tillbaka redan nu

Marcus Eriksson har till slut fått igenom sin dröm. Nu, efter återkomsten i Vita Hästen blivit klar, öppnar ikonen upp om anledningen.

– Jag behöver vara på hemmaplan nu, säger Eriksson till Norrköpings Tidningar.

Marcus Eriksson är tillbaka i Vita Hästen. Foto: Bildbyrån (montage).

Marcus Eriksson befinner sig i Belfast där han packar ner det sista inför onsdagens resa hem till Sverige.

När Norrköpings Tidningar når 40-åringen har drömmen nämligen blivit verklighet. Tiden i Belfast Giants är över och Vita Hästen har presenterat sin klubb-ikon på ett avtal över två och ett halvt år. En återkomst Eriksson hoppats på sedan han lämnade vid klubbens konkurs 2023.

Men hur kommer det sig att detta gick igenom här och nu? För NT förklarar Eriksson att det var på hans initiativ.

– Den stora delen är lite personliga saker som gör att jag känner att jag vill flytta tillbaka. Det är det som också gör att Belfast släpper mig. Jag behöver vara på hemmaplan nu. Jag och Tom (sportchefen Tärnström) har pratat om det något år framåt men för några veckor sedan kollade jag om de hade möjlighet att ta emot mig redan nu, säger profilen till tidningen.

Svaret: ”Svårt att tro att någon vill ha mig då”

Eriksson har hunnit med spel i Södertälje, Skellefteå och Belfast Giants sedan han lämnade Vita Hästen, där SHL-debuten vid vid 39 års ålder självklart var en höjdpunkt.

Nu, med hjälp av externa finansiärer, kan han drömma om att spela upp moderklubben i Hockeyallsvenskan igen. Därefter, när kontraktet går ut våren 2028, återstår det att se om karriären till slut är över.

– Jag har väldigt svårt att tro att någon, inte ens Vita Hästen, vill ha mig när jag är 42 år när det här kontraktet går ut. Sedan känner jag att kroppen och knoppen känns bra och jag tycker att ishockey är det roligaste som finns fortfarande, säger han till NT.

– Det ska bli skönt att få komma hem till familjen också. Jag har en fru som har fått dra ett jättelass hemma och det är dags att börja betala av på den skulden nu, säger han även.

Under sin tid i Belfast Giants stod 40-åringen för 23 poäng (8+15) på 31 matcher. I Vita Hästen står han på närmre 800 matcher över 19 säsonger. 2025/26 blir hans 20:e.