Förre SHL-forwarden klar för återkomst

Daniel Mannberg, här i MoDo-tröjan 2023.

Foto: Michael Campanella/Bildbyrån

Via ett inlägg på Instagram meddelar Hockeyettan -klubben Boden att man gjort klart med en fortsättning för Daniel Mannberg . Den tidigare SHL -forwardens avtal löpte ut i våras och hans framtid inom ishockeyn har varit oviss.

Från och med den 1 november är 33-åringen tillbaka i Hockeyettan-klubben.

– Jag trodde att jag var klar med hockeyn – men det kom ett sug, säger Mannberg till Norrbottens-Kuriren .

Mannberg har spelat i Boden de senaste tre säsongerna efter att han lämnade MoDo i samband med klubbens uppflyttning till SHL. På meritlistan har 33-åringen över 400 matcher i SHL med Luleå och Brynäs och säsongen 2013/14 gjorde forwarden även ett par landskamper med Tre Kronor.

1 000 matchers SHL-rutin i Boden

Boden har inlett säsongen med fyra segrar och en strafförlust på de fem inledande matcherna och ligger på en andraplats i Hockeyettan Norra.

– Det är klart att det hjälpte att det ser bra ut för laget även om det är en lång väg att vandra. Laget ser riktigt spännande ut, säger Mannberg.

I Boden finns mer än 1 000 matcher SHL-rutin i truppen, där man utöver Mannberg även har bland andra Niclas Burström, August Tornberg och Radek Muzik i laget.