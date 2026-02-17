Drar sig ur kvalspelet – degraderas till tvåan

Clemensnäs ligger sist i Hockeyettan norra. Nu står det klart att klubben drar sig ur kvalspelet – och degraderas därmed till den svenska fjärde divisionen.

Clemensnäs kommer inte spela i Hockeyettan nästa säsong.

Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån.

De ligger sist i den norra divisionen av Hockeyettan. Nu står det klart att Clemensnäs väljer att inte delta i kvalet för att hålla sig kvar. Därmed degraderas klubben till Hockeytvåan kommande säsong.

Föreningen gör sin tredje raka säsong i Hockeyettan efter en elva år lång sejour i tvåan. Men nu står det alltså klart att de återigen kommer behöva ta steget ner i den svenska fjärde divisionen.

”Det här är inte ett beslut vi önskade behöva ta. Men vi ha ett ansvar att agera i tid och inte äventyra föreningen ekonomiskt. Att avstå kvalet är ett svårt, men nödvändigt beslut för att säkerställa att Clemensnäs hockey står stabilt även framåt,” skriver Clemensnäs styrelse i ett uttalande.

Den här säsongen har Clemensnäs tagit nio poäng på 33 matcher. De ligger 20 poäng bakom nästjumbon och har varit en slagpåse i den norra serien. Kvalspelet till Hockeyettan kommer att spelas den 13 till 25 mars.

