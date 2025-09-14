Boden mot väggen: ”Det gick väl till överdrift sist”

Inför säsongen 25/26 ställer Hockeysverige huvudtränarna i flera av de förmodade topplagen i Hockeyettan mot väggen och låter dem bemöta skarpa (positiva och negativa) påståenden om sin verksamhet samt peka ut spännande spelare, häftiga bortamatcher, favoriter, underdogs och en hel del annat.

Idag: Bodens huvudtränare Robert Bergdahl.



* ”Vi lider av lite gamla synder”

* ”Det är alltid kul att sticka ut, men det gick väl till överdrift sist”

* ”Alla offrar allt för att slå oss”

* ”Vi har trupp för att vara hårdare än vi var ifjol”

* ”Det är ingen som är orolig för sin speltid”

* ”En match där det inte funkar kan vi jobba ner motståndaren”

* ”Det är få ettanklubbar som har det”



Ifjol kom Boden sent ut på banan i lagbygget och tvingades mer eller mindre till något av en ofrivillig generationsväxling. Men nye tränaren Robert Bergdahl lyckades få ut det mesta av materialet och lotsa den tunna och ungdomliga truppen hela vägen till en kvartsfinal mot storsatsande Hudiksvall.



Det var en säsong där många av spelarna som varit en lite längre stund i klubben plötsligt tog stora kliv i sin utveckling och nu väljer man att bygga vidare kring samma trupp. Boden har fått behålla i stort sett allt man ville från fjolårstruppen och sedan växlat upp genom att fylla på med spetsiga nyförvärv som Victor Edström, Jacob Sundin, Oscar Eriksson och Elias Callgren. För att nämna några. Det är ett påtagligt uppbiffat Boden som kommer till spel säsongen 25/26.



När huvudtränaren Robert Bergdahl, som klev in i båset ifjol, ställs inför Hockeysveriges skarpa påståenden bjuds det bland annat på reflektioner över spelarnas istid, att ständigt sitta mycket i utvisningsbåset, harmonin vid sidan av isen, bredden och strävan att alltid vara näst bäst i Norrbotten.

Loading ..