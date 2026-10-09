Sportchefen blir spelare – igen

Björn Jonason kliver ut på Hockeyettan-isen igen.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Få klubbar kan stolt säga att de har en sportchef som fortfarande håller på A-lagsnivå. Men i Björn Jonason har Huddinge IK just detta.

När Hockeyettan-klubben står inför en tuff situation, med skador och sjukdomar, kommer nu beskedet att den 38-årige klubbprofilen hoppar in som nödlösning. Det intill Rasmus Dahlberg-Karlsson, som, precis som Jonason, vanligtvis spelar i Huddinge Tigers i division 3.

– U20 har två viktiga och prioriterade matcher i helgen. Därför har vi landat i att det här är den mest optimala lösningen för hela elitblocket just nu. Björne och Ralle kliver in och spelar denna vecka, därefter utvärderar vi situationen vecka för vecka, säger styrelseledamoten Alexander Ytterberg via sociala medier.

Äldst i laget blir han dock inte. Det efter att Linus Klasen blivit klar i slutet av augusti. Efter debuten mot Boro/Vetlanda 2 oktober har den tidigare Djurgårdsstjärnan dock saknats i laguppställningen.

Björn Jonason klev in i sportchefsrollen i Huddinge för ett år sedan. Även då fortsatte samtidigt den tidigare kaptenen att spela, och stannade på två mål och åtta assist över 34 matcher i Hockeyettan.