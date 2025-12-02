Profilens comeback i Hockeyettan – som 49-åring

I helgen förlorade Sollentuna med 3–6 mot Sundsvall i Hockeyettan.

Då gjorde 49-årige Andreas Paulsson comeback i ligan.

Andreas Paulsson, här i Almtunas färger.

Foto: Marcus Ericsson/Bildbyrån

Det har gått 31 säsonger sedan Andreas Paulsson debuterade på seniornivå med Väsby.

I helgen var den 49-årige forwarden tillbaka på isen i Hockeyettan när Sollentuna ställdes mot Sundsvall på hemmais.

Paulsson, som till vardags är sportchef i Sollentuna och som även spelat sporadiskt med division 3-laget Solna SK de senaste två säsongerna, tog plats som extraforward i 3–6-förlusten mot Sundsvall och noterades för en tvåminutsutvisning för interference i den tredje perioden.

I laget återfinns även sonen Lukas Paulsson, 25, som stod för en passningspoäng i matchen.

Hjälpte Skellefteå till SHL

Under sin karriär har Andreas Paulsson som högst spelat i Hockeyallsvenskan, där han gjorde fem raka säsonger med Hammarby under början och mitten av 2000-talet, innan han spenderade två säsonger i Skellefteå där han hjälpte klubben upp till SHL 2006.

Totalt har 49-åringen spelat 347 matcher i Hockeyettan och producerat hela 372 poäng. I Hockeyallsvenskan/allsvenskan har Paulsson, som fyller 50 år i mars, skrapat ihop 348 poäng på 444 grundseriematcher med Hammarby, Skellefteå och Almtuna.

Sin senaste match i Hockeyettan gjorde Paulsson under säsongen 2021/22, då han gjorde ett par matcher på lån i Vallentuna.

Source: Andreas Paulsson @ Elite Prospects