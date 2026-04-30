21-åringen blir kvar i MoDo: ”Har en stor tro”

Tidigare U20-poängkungen, William Falkenhäll, blir kvar i MoDo. 21-åringen har skrivit på ett tvåårskontrakt efter sina lyckade lån.

– Jag ska ta nästa steg i min karriär, säger han själv i klubbens kanaler.

William Falkenhäll och MoDos sportchef Henrik Gradin. Foto: Filip Rylander och Bildbyrån.

Under 2024/25 var William Falkenhäll nära att lämna Sverige för spel på college. Detta under en period då poängen östes in i MoDos U20-lag. Men istället blev han kvar med målet att ”ta en roll på fyra kedjor”. Något den unge forwarden berättade i en intervju med hockeysverige.se.

Nu, efter en säsong med dubbla lån till Hockeyettan, får 21-åringe förlängt i Ö-vik. Detta genom ett tvåårskontrakt.

– Vi har en stor tro på William. Han är en offensivt skicklig spelare som kan göra det oväntade, arbetar hårt och är användbar i flera spelformer. Vi hoppas och tror att han kan ta ytterligare kliv och etablera sig på allsvensk nivå, säger sportchefen Henrik Gradin i torsdagens uttalande.

Lyckade lån till Hockeyettan: ”Ta nästa steg”

William Falkenhäll, med Vallentuna som moderklubb, slog sig fram i Almtuna innan flytten till MoDo 2024. Enda anledningen till att han då inte gjorde fler än fyra matcher i Hockeyallsvenskan var att redan planen då var att lämna för college.

15 matcher och ett mål var facit för den unge forwarden i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Men i både Sundsvall och Örnsköldsvik leverade han likt på juniornivå.

– Det känns väldigt kul att fortsätta här i MoDo och att ta nästa steg i min karriär. Min målsättning är först och främst att ta en ordinarie plats i laget – och sedan att hjälpa laget att uppnå de mål som sätts upp. Jag längtar efter att dra igång, säger han själv.

