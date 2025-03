Poängkungens svar: ”Det jag hoppas på”

Endast en spelare född 2005 gjorde fler poäng i J20-serien än William Falkenhäll under 2024/25.

Nu hoppas den eftertraktade succéjunioren att han kan bli en del av MoDos satsning i Hockeyallsvenskan.

– Förhoppningsvis kan jag ta en roll på fyra kedjor, säger han till hockeysverige.se.

William Falkenhäll och MoDos sportchef Henrik Gradin. Foto: Filip Rylander och Bildbyrån.

Lyssna på ett utdrag ur Framtidens stjärnor-podcast ovan, där Falkenhäll diskuteras.



Innan MoDo åkte ur SHL fanns det intresse för att skriva kontrakt med William Falkenhäll och sedan hitta ett lån. Nu hoppas den 20-årige succéjunioren på att han kan bli en del av det klubbens nya satsning nere i Hockeyallsvenskan.



– Ja, det är det jag hoppas på, att kunna vara med och hjälpa till där. Sen vet jag inte exakt vad de känner just nu, säger han till hockeysverige.se och fortsätter om en eventuell roll:

– Förhoppningsvis kan jag ta en roll på fyra kedjor. Sen förväntar jag mig inte att spela överdrivet mycket första året, utan mer att komma in i seniorhockey lite och bidra med det jag kan.



Det har även tidigare funnits intresse från allsvenska klubbar när det gäller just ett lån, och Falkenhäll själv har tidigare gjort fem matcher i andradivisionen (med Almtuna).



– När jag spelade de där fyra matcherna kände jag att det var lite högre nivå än vad jag var van med då, men jag lyckades ändå göra två mål så nivån var inte alldeles för hög. Nu känner jag mig också som en bättre hockeyspelare, så förhoppningsvis går det bra att ta sig in på allsvensk nivå, säger den Vallentuna-fostrade forwarden och fortsätter:

– Jag tycker att jag överlag har blivit en bättre hockeyspelare. Tidigare har jag varit mer åt en bara offensiv spelare, legat och tjuvat lite på rulle, men här har jag fått mycket överlag i hela spelet. Mest i egen zon och rent system-mässigt. I Almtuna var det lite mer ”gör det ni är bra på”.



Falkenhäll stod för 40 poäng på 43 matcher i Almtuna J20 redan förra året, men växlade upp ytterligare under sitt sista juniorår. Faktum är att hans 56 poäng på 46 matcher var näst bäst i J20-serien av alla spelare födda 2005 (en poäng bakom Eric Nordmark, HV71).



– Det var kanske inte var vår bästa säsong som lag, men det har varit roligt. Det är en av Sveriges största klubbar, rent namnmässigt, och det är lite mer professionellt än vad jag har varit med om tidigare, berättar succéjunioren.

Var på väg till Nordamerika: ”Fortfarande ett alternativ”

Falkenhäll berättar även att en av anledningarna till att han inte gjorde fler allsvenska matcher i Almtuna, innan flytten till MoDo, var att han då planerade för en flytt över till Nordamerika.



– Jag tänkte åka över och spela på college. Det var därför det bara blev fyra matcher. Det var innan de gjorde om regeln till att man får spela professionellt innan man åker dit. När det ändrades var jag klar för MoDo. Det var lite tråkigt att jag kunde ha spelat mer i allsvenskan förra året. Det var roligt att vara med där. Det är lite annan fysik, det går lite snabbare.



Intresset finns dock kvar från klubbar på andra sidan pölen och under 2024/25 var den nu 20-årige spelaren på väg att lämna Sverige.



– Det finns väl fortfarande där som ett alternativ, men kanske inte som det första, säger han och fortsätter:

– Det var lite prat i vintras om att jag skulle åka över till USHL mitt under säsongen, men det blev inte något av det. Jag känner att det kan vara lite bra om jag kommer in i professionell hockey i Sverige istället.



Varför blev det inte av efter sista året i Almtuna?

– Jag kände att jag ändrade mig lite, att jag kanske inte ville flytta till USA än. Det blir också svårt nu när de har öppnat upp för så mycket intag. Alla kanadensare kan komma in nu också, och jag är ganska liten så det är inte jättelätt att hitta en klubb som vågar satsa på mig när de har massa andra spelare.



Du gjorde även en match med två mål på lån Vallentuna i år, hur kom det sig?

– Ja, det var roligt – och väldigt oväntat. Jag var hemma under julen och fick ett samtal. De frågade om jag ville vara med och spela en match. Jag kände ”ja, varför inte?”. Det var kul att spela för moderklubben. Jag var ändå hemma och hade inget bättre för mig. Det blev två träningar och en match.



Vad hoppas du kunna utveckla nu under ditt första seniorår?

– Det är väl fysiken, att kunna stå emot stora, starka backar. Det är större, snabbare och lite hårdare spel och jag är inte den största spelaren som kan åka runt och tackla. Sen även att kunna anpassa mig till farten som är i allsvenskan.



Nu återstår det att se om William Falkenhäll kan vara en del av MoDo i allsvenskan. Under säsongen har han haft det svårt att konkurrera med en bred trupp på A-lagets träningar.