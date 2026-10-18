William Eckmyhl har fått begränsat med speltid i inledningen.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Inför förra säsongen fick William Eckmyhl skriva på en förlängning i Kalmar som skulle hålla honom kvar till 2027. Där och då hade backen gjort sin första hela säsong i Hockeyallsvenskan, efter en poäng- och framgångsrik tid i Hudiksvall. Men under månaderna som följde minskade speltiden, och när 2026/27 nu är igång har den trenden fortsattt.

Nu meddelar Kalmar att Eckmyhl lånas ut till Hockeyettan och Karlskrona HK. Dock endast över söndagens möte med Tranås.

– William har haft begränsat med istid och vi är överens att en utlåning till KHK är en bra lösning för alla parter. Vi önskar William och Karlskrona ett stort lycka till i dagens match, säger sportchef Daniel Stolt på lagets sajt.

Timrå-fostrade William Eckmyhl har bara fått spela mer än fem minuter i en match vid två tillfällen denna säsong. Han står noterad för sex ombytta matcher i allsvenskan, men både mot Nybro och Almtuna bänkades han helt och klev ut i omklädningsrummet utan speltid. Denna hantering i Kalmar har fortsatt trots att Mattias Karlin nu tagit över som huvudtränare från Viktor Tuurala.