Smällen: Spelade skadad – blir borta länge

Vimmerby får klara sig utan William Alftberg en längre tid.

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I fredags täckte William Alftberg ett skott tidigt i matchen mot Almtuna. Skottet tog illa på foten och nu är Vimmerby-backen skadad.

Trots att Alftberg skadades redan i början av matchen spelade han vidare. Till slut landade han också in som den spelare i Vimmerby som hade mest istid i 6-1-vinsten. Alftberg hade 22:27 minuters istid och spelade alltså genom smärtan.

– Det kunde han uppenbarligen. Det är lite det här med att så länge man inte knyter upp skridskorna och har adrenalinet i kroppen så kan man fortsätta. Han hade förmodligen jäkligt ont i vissa situationer, det borde han ha haft, säger Vimmerbys sportchef Pelle Johansson till DV.

William Alftberg blir borta en längre tid

Att William Alftberg fortsatte spela trots skadan kan dock ha fått värre konsekvenser. Nu bekräftar Vimmerby nämligen att de kommer att få klara sig utan backen en längre tid.

Enligt sportchefen Pelle Johansson har Alftberg fått en "krosskada" i foten som innebär att han måste ha på sig en gipssko för den överskådliga framtiden. I nuläget har Vimmerby svårt att sätta en exakt prognos för hur länge backen blir borta.

– Någon månad i alla fall, säger Pelle Johansson och fortsätter:

– Det handlar om ett par veckor, men vi vet inte riktigt. Han ska vara gipsad ett tag och sedan får vi se.

26-årige William Alftberg har Wings HC Arlanda men spelade sedan i Brynäs som junior. Där var han ombytt i 15 SHL -matcher för Gävleklubben. Alftberg tillbringade sedan två säsonger i Hockeyettan med Nybro Vikings innan han bytte till Vimmerby 2022. Där har han varit på lagets resa från Hockeyettan till att etablera sig i HockeyAllsvenskan . De senaste säsongerna har Alftberg varit en av spelarna som snittat mest istid i Vimmerby.

Totalt har det blivit 47 poäng på 198 matcher i Vimmerby-tröjan för William Alftberg över fem säsonger.