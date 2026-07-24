Blir kvar - i allsvenskan: "Ovärderlig"

Wille Bärehag följer med Visby/Roma upp i Allsvenskan.

Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Sedan 2023 har Wille Bärehag varit en del av Visby/Romas satsning mot Hockeyallsvenskan. Till slut, under 2025/26, nådde man den där historiska uppflyttningen som sedan dess följts av flera rutinerade nyförvärv.

Nu står det också klart att 23-årige Bärehag följer med Gotlandsklubben upp.

– Wille är en spelare som har utvecklats väldigt bra sedan han kom till oss från Köping. Han går nu in på sin fjärde säsong i klubben och har varit med på hela den resa som tagit oss till Hockeyallsvenskan. Han står för klubbhjärta, hårt arbete och är en spelare som alltid sätter laget först. Den typen av spelare är ovärderliga i ett lagbygge, säger sportchefen André Lundholm på lagets sajt.

Wille Bärehag, från Köping, kom fram som junior i Leksand. Därifrån blev det en återkomst i hemstaden och Hockeyettan, innan Visby lockade.

– Han bidrar med energi varje dag, är omtyckt i gruppen och vi är övertygade om att han kommer att fortsätta utvecklas även i Hockeyallsvenskan. Vi är väldigt glada över att han fortsätter sin resa tillsammans med Visby Roma, säger även André Lundholm.