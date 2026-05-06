Leksand meddelar att tre spelare lämnar föreningen.

Det rör sig om Wiktor Nilsson, Andro Kaderli och Tinus Luc Koblar.

– Vi vill rikta ett stort tack för deras tid i Leksands IF, skriver klubben på lagsidan.

Efter uttåget från SHL har flera spelare lämnat Leksand. Nu kommer ytterligare tapp. Wiktor Nilsson, Andro Kaderli och Tinus Luc Koblar lämnar klubben.

– Vi vill rikta ett stort tack till Wiktor, Andro och Tinus för deras tid i Leksands IF och för deras insatser i A-laget under den gångna säsongen. Ett särskilt tack till Andro och Tinus som båda har gjort resan genom vår juniorverksamhet och utvecklats till riktigt bra hockeyspelare. Att de nu får möjligheten att fortsätta spela på en högre nivå är välförtjänt och vi önskar dem all lycka till under den kommande säsongen, säger Jesper Ollas, sportchef, till klubbens sajt.

Det har tidigare spekulerats att Kaderli kommer att flytta efter degraderingen. Vart 20-åringen tar vägen är ännu inte bekräftat, men mycket pekar på att han flyttar hem till Schweiz, det har Expressen uppgett tidigare.

Tidningen har också rapporterat på att Tinus Luc Koblar varit ett intressant namn för många SHL-klubbar. 18-åringen har enligt deras uppgifter bestämt sig, det blir en fortsättning i Rögle för hans del. Om inget oväntat uppstår väntas övergången bli klar inom kort.

