Troja/Ljungby har säkrat en tidig julklapp till sina supportrar. Från ECHL värvar man en trefaldige VM-backen Arvils Bergmanis.

– Direkt när jag fick höra att Arvils var tillgänglig så hörde jag mig för, säger sportchefen Tobias Johansson.

Troja/Ljungbys sportchef Tobias Johansson, samt Arvils Bergmanis mot Sverige 2024. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter fyra år i collegeligan NCAA tog Arvils Bergmanis steget in i ECHL. Nu, efter endast 19 matcher flyttar han tillbaka till Europa.

Under fredagskvällen valde Troja/Ljungby att presenterade den lettiske VM-backen som en tidig julklapp.

– Vi är väldigt glada att kunna presentera ett nyförvärv som en del i läktarlyftet. Principen har varit att det vi tillför skall göra oss bättre och därför har vi kanske haft ett tålamod i rekryteringsarbetet som upplevts frustrerande från utsidan, säger sportchefen Tobias Johansson på lagets sajt och fortsätter.

– Samtidigt är det viktigt att förmedla att nyheten om Nybro Vikings ekonomiska situation för en vecka sedan också medförde att processen med nyförvärv sattes lite på lågfart för att se vad som skulle hända där.

Var med och säkrade VM-brons

Arvils Bergmanis har, som sagt, representerat Lettland under tre Hockey-VM, men ett av dessa var även extra speciellt då han 2023 var en del av gruppen som säkrade det där historiska bronset. Utöver detta har 25-årige backen även två lettiska ligaguld på sitt CV.

– Arvils är både en erfaren samt utvecklingsbar defensiv back som vill komma till oss för att ta nästa steg i karriären samtidigt som han kommer att göra oss bättre här och nu. Jag känner till Arvils då jag coachat emot honom flera gånger och direkt när jag fick höra att Arvils var tillgänglig så hörde jag mig för med en god vän i Pettri Nummelin som är backcoach i det lettiska herrlandslaget för att backgrundskolla honom. Vi är extremt taggade att Arvils ansluter till oss, säger Johansson.

Source: Arvils Bergmanis @ Elite Prospects