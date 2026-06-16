Nykomlingen värvar NHL-draftad back

Janne Peltonen skriver på för Visby/Roma.

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Visby/Roma har gjort klart med ett nyförvärv inför klubbens historiska säsong i HockeyAllsvenskan .

Under tisdagen presenterar gotlänningarna att de har gjort klart med en 21-årig finländare vid namn Janne Peltonen.

– Janne är en väldigt intressant back med många verktyg i sin verktygslåda. Han är en modern tvåvägsback som kan spela i alla delar av banan och som fortfarande har en stor utvecklingspotential. Vi tror att en ny miljö och ett större ansvar kommer att hjälpa honom att ta ytterligare steg i sin utveckling och vi är väldigt glada över att han valt Visby/Roma, säger sportchef André Lundholm.

Janne Peltonen lämnar Kärpät – klar för Visby/Roma

Janne Peltonen har spelat i moderklubben Kärpät under hela sin karriär. Där har han gått hela vägen från ungdomslagen upp till A-laget. Peltonen har gjort 20 matcher i Liiga för Kärpät men lämnar nu alltså klubben för första gången. De senaste två åren har backen även blivit utlånad till Hermes i den finska andraligan Mestis där han gjort åtta poäng på 38 matcher.

I NHL-draften 2023 valdes Janne Peltonen i sjunde rundan av Chicago Blackhawks. Som junior fick Peltonen också spela i Finlands diverse ungdomslandslag. Han har gjort landskamper för finska U17-, U18-, U19- och U20-landslaget, dock utan att få spela i något mästerskap.

Den kommande säsongen väntar alltså spel på Gotland med Visby/Roma för den unge finländaren.

– Vi ser fram emot att få följa Jannes resa hos oss. Han är en spelare som passar väl in i den profil vi söker – hungrig, utvecklingsbar och med egenskaper som kan göra skillnad både på kort och lång sikt, säger André Lundholm.

I och med värvningen har Visby/Roma nu tio spelare på kontrakt inför säsongen i HockeyAllsvenskan, fördelat på en målvakt, fyra backar och fem forwards.