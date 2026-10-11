Tabelljumbon Visby bröt förlustsviten – effektiv seger mot Västerås

Visby/Roma tog ledningen i den första perioden när Andreas Thelander satte 1–0 i powerplay efter 11.58. Juho Liuksiala och John Dahlström noterades för assist.

Thelander slog sedan till igen i den andra perioden. Även den gången kom målet i numerärt överläge, när han utökade till 2–0 efter 24.56. Visby hade därmed skaffat sig ett fint utgångsläge inför slutperioden.

Visby straffade Västerås

Västerås IK skapade betydligt fler målchanser och vann skottstatistiken med 23–13. Gästerna fick också utdelning när Lukas Zetterberg reducerade till 2–1 efter 47.54.

Men Visby/Roma svarade snabbt. Giorgio Estephan utökade till 3–1 i spel fem mot tre efter 48.58, framspelad av John Dahlström och Juho Liuksiala.

Sebastian Fakt fastställde sedan slutresultatet till 4–1 med knappt fyra minuter kvar att spela, efter förarbete av Joakim Thelin.

Stark insats av Voutilainen

Visbys effektivitet blev en avgörande faktor. Laget gjorde fyra mål på 13 skott, vilket motsvarar en skotteffektivitet på 30,77 procent. Västerås hade 23 avslut men lyckades bara överlista Joona Voutilainen en gång.

Målvakten Voutilainen stod också för en stark insats med 22 räddningar och en räddningsprocent på 95,65.

Segern innebär att Visby/Roma bryter sin fem matcher långa förlustsvit. För tabelljumbon är det ett välkommet trendbrott efter en tung period. Nu är man uppe på samma poäng (sju) som nästjumbon Nybro Vikings IF.

Västerås ligger elva, tre poäng före Visby.