Uppmanar kritikerna: ”Kontakta mig”

Jens Gustafsson ryter ifrån efter kritiken.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

Siffrorna talar sitt tydliga språk efter de historiska först 14 matcherna i Hockeyallsvenskan , men det gör även Jens Gustafsson. När kritiken har börjat flöda från supportrarna väljer huvudtränaren i Visby/Roma att skicka en tydlig uppmaning.

– Ju längre upp på läktaren du ser, ju mer expert är du. Internettroll är jag rätt van vid. Idrott engagerar och jag förstår att det är riktiga folk bakom de här kommentarerna men det är inget som påverkar mig, säger Gustafsson till P4 Gotland.

– Då säger jag att alla de som skriver, kontakta mig, jag finns på sociala medier. Kom ned och var med mig och "Säcken" (Hans Särkijärvi) en dag, se hur vi arbetar.

Tydligt sist: "Vi ser att vi tar steg"

På dessa 14 matcher har Visby/Roma gjort 29 mål framåt, delat minst med Nybro, men också släppt in 57.

– Tabellen ljuger inte. Vad det gäller poängen, jag förstår folk utifrån. När man vinner så är det jättebra och förlorar man så är det jättekasst. Vi följer väl en process i många delar av spelet som är mätbara och vi ser då att vi tar steg, säger Jens Gustafsson till P4 Gotland.

De tre segrarna har kommit mot Vimmerby, Västerås och Karlskoga. Nu väntar Oskarshamn och Södertälje innan ångestmötet med Nybro, laget som ligger precis på rätt sida strecket, med fyra fler inspelade poäng än gotlandsklubben.