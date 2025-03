Seger för Södertälje – trots matchstraffet

Det var en svängig och jämn match i runda två mellan Södertälje och Kalmar. Där gästerna kom tillbaka in i matchen via ett matchstraff för Henrik Eriksson.

Men Södertälje reste sig och avgjorde matchen till 4-3 i tredje perioden.

Matchstraff för Henrik Eriksson – sen blev det storbråk och seger för Kalmar.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Just nu: Erbjudande på Hockeysverige Plus. Bli plusmedlem – med 25 procents rabatt.

Det var en svängig match mellan Kalmar och Södertälje. I den första perioden var det bortalaget Kalmar som började klart bäst. De fick också målmässig utdelning och gick till pausvila med en 2-0-ledning.

Det efter mål av Joel Svensson och Linus Skager.

I den andra perioden blev det däremot helt andra bullar. Södertälje tog över matchbilden – och vände också på steken. Med tre raka mål var det nämligen SSK som gick in i den tredje perioden som ledare.

Det efter att Sebastian Dyk bröstat in hemmalagets första mål. Marcus Eriksson och Nicolai Meyer fyllde sedan även på till 2-2 och 3-2.

– Vet inte om det har hänt tidigare men de räknas också. Det gav oss lite energi och det är skönt att bygga vidare på det. I först forecheckar de hårt och kommer ner på oss. Vi får inte till spelet alls och nu i andra flyttar vi på pucken och spelar på en kille i fart. Vi lyfter vår nivå, sa Sebastian Dyk om sitt mål och perioden.

Matchstraff för Henrik Eriksson

I början av den tredje perioden small det dock till direkt. Henrik Eriksson satte in en tackling på Andrew Vanderbeck som föranledde ett stort bråk där det gavs ut utvisningar för roughing åt båda hållen. Samtidigt fick SSK-spelaren ett matchstraff för charging.

– Han siktar in sig ganska tidigt där och fokuserar bara på tacklingen. Han ser ryggen på honom hela tiden och det är klart att Vanderbeck vet att det kommer en smäll där, men inte av den här digniteten. Man ser där att han kommer med hög fart och den där är tuff. Vi kan säga så här att det är inte en respektfull tackling. Han håller inte igen när han vet att han är i ett relativt oskyddat läge, säger TV4:s expert Per Svartvadet i sändningen.

Det bara fyra minuter in i perioden. Ett läge som Kalmar utnyttjade för att komma tillbaka in i matchen och kvittera. 3-3 kom också via John Dahlström.

Men Södertälje kom tillbaka igen och tog ledningen ånyo när Marcus Eriksson klev fram igen.