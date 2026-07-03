Startar insamling - för att behålla poängkungen

Johan Mörnsjö hade en stark säsong.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Inför den gångna säsongen värvade Vimmerby HC in Johan Mörnsjö från Östersund. Forwarden kom då från tre allsvenska säsonger med Östersund, där han också var en nyckelspelare när laget gick upp från Hockeyettan. Väl i Småland blev det succé direkt.

Han stod för karriärens bästa poängtotal med 31 pinnar på 52 matcher. Med det var han också bäst i hela laget. Det blev 13 mål och 18 assist från hans klubba, samtidigt som han blev en favorit i VBO Arena.

Sedan säsongen tog slut har han stått utan kontrakt - men nu ser det ut att lösa sig.

Under fredagen meddelade Vimmerby att klubben startar en insamling, för att behålla sin poängkung. De hoppas nu på att få in 100 000 kronor för att affären ska gå i lås. Johan Mörnsjö blir därmed Vimmerbys supporterspelare säsongen 26/27.

Med andra ord ser det ut som att 29-åringen blir kvar i klubben en säsong till. Vimmerby har just nu bara nio forwards under kontrakt till nästa säsong.