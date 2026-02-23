Blytunga poäng för Vimmerby i slutspurten

Vimmerby vann med 5–1 mot Bik Karlskoga

Hugo Lejon matchvinnare för Vimmerby

Vimmerbys tolfte seger för säsongen

Vimmerby segrade hemma mot Bik Karlskoga i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Vimmerby drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–1 (1–0, 0–1, 4–0).

Vimmerby–Bik Karlskoga – mål för mål

Elias Lindgren gjorde 1–0 till Vimmerby efter 12.02 efter pass från Anton Carlsson och Arvid Hurtig.

Efter 14.50 i andra perioden nätade Tim Barkemo på pass av Frans Haara och Simen Andre Edvardsen och kvitterade för Bik Karlskoga.

Vimmerby spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 5–1 genom mål av Hugo Lejon, Arvid Hurtig, Nick Bochen och Anton Carlsson och avgjorde matchen.

Det här betyder att Vimmerby är kvar på 13:e plats och Bik Karlskoga stannar på tredje plats, i serien.

Vimmerby möter Östersunds IK i nästa match hemma onsdag 25 februari 19.00. Bik Karlskoga möter samma dag Västerås hemma.

Vimmerby–Bik Karlskoga 5–1 (1–0, 0–1, 4–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 1–0 (12.02) Elias Lindgren (Anton Carlsson, Arvid Hurtig).

Andra perioden: 1–1 (34.50) Tim Barkemo (Frans Haara, Simen Andre Edvardsen).

Tredje perioden: 2–1 (48.33) Hugo Lejon (Isak Hansen, Ville Svensson), 3–1 (48.52) Arvid Hurtig (Johan Mörnsjö, Elias Lindgren), 4–1 (51.54) Nick Bochen (Hugo Lejon, August Lissel), 5–1 (58.37) Anton Carlsson (Arvid Caderoth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 2-1-2

Bik Karlskoga: 3-0-2

Nästa match:

Vimmerby: Östersunds IK, hemma, 25 februari 19.00

Bik Karlskoga: Västerås IK, hemma, 25 februari 19.00