KLART: Succétränaren tar över AIK

Viktor Tuurala har gjort succé med Kalmar HC de senaste åren.

Nu är 37-åringen klar för AIK Hockey där han tar över som huvudtränare.

− Jag mår jäkligt bra just nu, det kan jag inte sticka under stol med. Det här är hemma, säger Tuurala på klubbens hemsida.

Viktor Tuurala är klar som ny huvudtränare för AIK Hockey. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

AIK Hockey har haft några struliga år då både Markus Åkerblom och Fredrik Hallberg har fått sparken som huvudtränare de senaste två åren. Då har Roger Melin och Johan Andersson fått komma in som tillfälliga lösningar.

Nu har AIK däremot hittat sin nya permanenta huvudtränare till nästa säsong. De plockar succétränaren Viktor Tuurala som närmast kommer från allsvenska konkurrenten Kalmar.

− När det kommer en möjlighet att komma hem, då är det verkligen något man vill vara mån om. Man vill inte bara vara redo, man vill vara ”överredo” och ha full respekt för att de här möjligheterna inte kommer så ofta, säger Tuurala på AIK:s hemsida.

Viktor Tuurala klar för AIK: ”Gnaget är tillbaka”

Viktor Tuurala var huvudtränare för Väsby under flera år och förde upp klubben till HockeyAllsvenskan 2020. Han flyttade sedan till Kalmar där klubben har gjort en succéresa under hans ledarskap. Med Tuurala som tränare har Kalmar först tagit steget upp till HockeyAllsvenskan och därefter också blivit ett topplag som kom femma 2024/25 innan de slutade tvåa den här säsongen.

Nu hoppas han kunna vara med och bygga upp AIK.

− I grunden tror jag på ett hårt arbete med hög mental insats. Alla inne i omklädningsrummet ska förstå vilka AIK Hockey är och det ska vara så sjukt tydligt att alla som sitter på läktarna efter 10 minuter förstår att ”det här är AIK Hockey”. Det jag vill är att alla som kliver in genom dörrarna på Hovet och alla som ställer sig på bortastå på bortaplan direkt ska känna att det här är inte bara AIK Hockey. Det här är Gnaget. Det här är på riktigt. Att Gnaget är tillbaka, säger Viktor Tuurala.

Det händer med Johan Andersson

I och med att Viktor Tuurala kliver in i AIK innebär det att Johan ”Gnagarn” Andersson lämnar rollen som huvudtränare. AIK skriver dock att tränaren fortfarande har ett kontrakt med klubben. ”Gnaget” kommer därför att kommunicera vilken roll som han får i klubben framöver. Resten av ledarstaben runt Viktor Tuurala är inte heller klar, däremot uppges Oliver Styf följa med från Kalmar och bli assisterande tränare.

− Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Viktor till AIK. I vår process har vi letat efter en ledare med ett tydligt spelsätt, starkt driv och förmåga att utveckla både lag och individer. Viktor uppfyller alla de kriterierna och har dessutom visat att han kan skapa en vinnande kultur, säger säger sportchefen Lasse Johansson.

− Vi ser fram emot att påbörja resan tillsammans och är övertygade om att hans ledarskap kommer att bidra till att ta AIK Hockey framåt.

Viktor Tuurala har skrivit ett kontrakt med AIK Hockey som gäller till 2028.

