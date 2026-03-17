Emil Georgsson rasade över en utebliven anmälan på Carl-Johan Lerby.

Nu går Kalmars tränare Viktor Tuurala till attack mot SSK-sportchefen.

– Jag blir upprörd över ett sådant ledarskap som Emil Georgsson håller på med, säger Tuurala till TV4.

Viktor Tuurala var irriterad på Emil Georgsson efter SSK-sportchefens uttalande i media. Foto: Bildbyrån

Det har varit en intensiv och händelserik start på kvartsfinalen mellan Kalmar och Södertälje i HockeyAllsvenskan.

Under match ett fick Carl-Johan Lerby matchstraff för en crosschecking på Teemu Väyrynen i SSK. Kalmar-backen blev däremot inte anmäld till disciplinnämnden, något som fick Södertäljes sportchef Emil Georgsson att se rött.

– Jag är riktigt förbannad, det är ju ett skämt. Det är en livsfarlig crosschecking, helt utanför spelet. Pucken är ju inte ens där. Han åker bara rakt in och så crosscheckar han honom så hårt att klubban går av. Det är ju inte så att han knuffar till honom. Det är ju ett överfall, sade Georgsson till Länstidningen Södertälje.

Viktor Tuurala svarar Emil Georgsson: ”Gör ont i själen”

Efter tisdagens möte, där Kalmar vann med 5-2, valde Kalmars huvudtränare Viktor Tuurala att skjuta tillbaka mot Georgsson.

– Jag har bestämt för att jag vill försöka vara en bra förebild för andra ledare i svensk hockey. Speciellt unga ledare som håller på med det och ledare som jobbar med ungdomar och barn. Jag tycker att…, säger Tuurala till TV4 innan han fortsätter:

– Jag blir upprörd över ett sådant ledarskap som Emil Georgsson håller på med och går ut och gnäller på domarna. Tyvärr har det en effekt idag. Vi ser det när där börjar hetta till i tredje perioden att det är ”fri pang” på våra gubbar.

Viktor Tuurala menar att han inte kan glädjas fullt ut över segern på grund av Emil Georgssons uttalanden i media.

– Det gör ont i själen på mig att det är så här det funkar i svensk hockey. Det är inte den ledaren som jag vill vara utan min uppmaning är att vi ska låta det här avgöras på isen, ”fair and square”. Det är någonting som ändå besvärar mig en kväll som denna, tyvärr.

TV4 ställer sedan en följdfråga till Viktor Tuurala som då väljer att inte kommentera ytterligare.

– Jag tycker att vi lämnar det där. Jag vill inte gå in på det ytterligare, för det är inte det som jag vill att diskussionen om utan det ska handla om hockey, säger Tuurala.

Efter Kalmars vinst i kväll står det nu 1-1 i matcher inför att serien vänder till Södertälje.

