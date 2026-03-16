Rasar – mot uteblivna anmälan: ”Riktigt förbannad”

Carl-Johan Lerby slipper vidare bestraffning efter gårdagens matchstraff. Något som rör upp starka känslor i Södertälje-lägret.

— Vi blev förbannade i dag på morgonen för vi var helt överens om att det där var inget snack, den blir anmäld, det är bland det fulaste jag sett, dundrar Emil Georgsson till Läns-Tidningen.

Södertälje vann den första matchen nere i Kalmar. En av de stora snackisarna var Carl-Johan Lerbys crosschecking på Teemu Väyrynen, något som tv-bilderna knappt uppfattade. Kalmar-backen var också rejält upprörd när han blev avvisad från planen. På vägen ut syntes han kasta sin utrustning i spelargången.

Under måndagen stod det sedan klart att det inte blir någon vidare bestraffning. 28-åringen är därmed tillgänglig för att spel i morgondagens andra kvartsfinal.

Något som inte togs emot väl hos SSK. Sportchef Emil Georgsson är nämligen rejält irriterad över att den inte gick vidare till disciplinnämnden.

— Jag är riktigt förbannad, det är ju ett skämt. Det är en livsfarlig crosschecking, helt utanför spelet. Pucken är ju inte ens där. Han åker bara rakt in och så crosscheckar han honom så hårt att klubban går av. Det är ju inte så att han knuffar till honom. Det är ju ett överfall, säger han till LT-sporten.

För Kalmar är Carl-Johan Lerby en viktig back. I grundserien stod han för 20 poäng på 33 matcher och gjorde även mål innan matchstraffet i kvartsfinal ett. Det är därmed ett viktigt besked för smålänningarna att han inte bestraffas vidare.

I Södertälje är man upprörda över bristen på konsekvens. Emil Georgsson pekar bland annat på två avstängningar som SSK råkade ut för i förra årets slutspel. Det gick också bra för Teemu Väyrynen som även han blev målskytt senare i matchen.

— Den tar i axeln och sedan upp mot nacken. Vad är det för handling? När det blev det okej i hockey att dra en crosschecking på en spelare som inte ens har pucken? Det är bara ren flyt att Väyrynen inte blir ordentligt skadad. Han ska bara tacka gudarna att den tappar lite fart på axelkåpan innan.

En som faktiskt blev anmäld efter gårdagens allsvenska matcher var Herman Träff. Det efter en tackling på Daniel Brodin.

